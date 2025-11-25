Slovákom pomáhajú pri výbere daní listy, správanie predajcov nehnuteľností sa mení

Slovenský štát už niekoľko rokov hľadá spôsoby, ako efektívnejšie vyberať daň z príjmu z predaja nehnuteľností, ktorá sa týka tých, čo predajú svoj majetok skôr než po piatich rokoch vlastníctva. Pritom nejde o zanedbateľné peniaze.
Intervencia finančnej správy
Pred prvou veľkou intervenciou finančnej správy v roku 2021 priznalo túto daň približne 7 500 ľudí, ktorí spolu odviedli necelých 6,4 milióna eur. Reálne možnosti výberu boli však výrazne vyššie. Problém bol v tom, že mnohí povinnosť jednoducho ignorovali.
Inštitút finančnej politiky preto spolu s finančnou správou začal experimentovať s behaviorálnymi zásahmi v podobe listových kampaní. Prvý veľký experiment z roku 2021 priniesol prelomový výsledok. Miera priznávania dane vzrástla takmer o polovicu a do rozpočtu pribudlo 2,5 milióna eur navyše.
„Ukázalo sa, že jednoduchý list, ktorý ľuďom pripomenie ich povinnosť a dodá jasné inštrukcie, vie zmeniť správanie lepšie než represia,“ konštatujú autori projektu.
Kreatívne riešenie
Hoci počet ľudí, ktorí daň priznávajú, rástol, zostával problém s výškou uvádzanej dane. Priemerné daňové základy akoby nereagovali na skutočnosť, že ceny nehnuteľností v posledných rokoch prudko vzrástli.
Priestor na kreatívne „nadhodnotenie“ výdavkov a znižovanie daňového základu bol teda stále veľký. Preto v roku 2023 vznikol ďalší experiment. Tentoraz s cieľom ovplyvniť nie počet podaných priznaní, ale samotnú výšku priznanej dane.
Testovanie verzií listov
Autori testovali viaceré verzie listov, ktoré obsahovali rôzne typy hrozieb, od jemných pripomenutí až po implicitné varovania pred auditom. Výsledok bol však prekvapivý. Žiadna forma hrozby nepriniesla významný dodatočný efekt. A hoci sa nepodarilo zvýšiť výšku priznaného daňového základu, ukázalo sa, že samotné zasielanie listov má pozitívny a dokonca rastúci efekt.
V roku 2023 priznávalo predmetnú daň o 8 percentuálnych bodov viac ľudí než v pôvodnom experimente, čo naznačuje, že projekt vyvolal trvalý informačný posun v celej populácii daňovníkov. To znamená, že najlepšie fungujúci list môže v súčasnosti priniesť štátnemu rozpočtu ročne vyše 1,2 milióna eur navyše.
Manželské páry
Zaujímavé sú aj rozdiely medzi typmi vlastníkov. Najdisciplinovanejšie sa správajú manželské páry v bezpodielovom spoluvlastníctve. Títo daňovníci nielen častejšie priznávajú daň, ale priznávajú aj vyšší daňový základ, a to aj po započítaní ceny predanej nehnuteľnosti.
Rozdiel medzi nimi a samostatnými vlastníkmi nie je spôsobený samotným manželstvom, ale práve spoločným vlastníctvom majetku. Podľa výskumníkov to môže súvisieť s vyššou daňovou morálkou v pároch alebo s tým, že o finančných povinnostiach rozhodujú spoločne, čo znižuje priestor pre individuálne riskovanie.
Ako poznamenal jeden z autorov, „bezpodielové vlastníctvo má zjavne aj bezpodielovú zodpovednosť“.
Listová kampaň
Ďalším poznatkom je, že podobné výsledky možno očakávať nielen pri predaji domov a bytov, ale aj pri garážach či rekreačných objektoch. Aj tam sa daňovníci správajú takmer identicky, hoci mierne menej často daň priznávajú. V praxi to znamená, že listová kampaň má potenciál pokryť široké spektrum prevodov nehnuteľností.
Výskumníci sa snažili pochopiť aj psychologické mechanizmy, ktoré stoja za efektom listov. Preto uskutočnili dotazníkový experiment s viac ako 2 000 respondentmi. Ten potvrdil, že čím kompetentnejšie a dôveryhodnejšie pôsobí finančná správa, tým vyššia je ochota ľudí daň zaplatiť.
Nejde teda len o strach z auditu, ale aj o to, že adresáti veria, že úrad vie identifikovať neplatičov a správa pôsobí profesionálne. Zároveň sa preukázalo, že príliš detailné informačné letáky môžu byť kontraproduktívne. V roku 2021 dokonca znížili mieru podania daňového priznania. Príliš veľa informácií môže zvýšiť pocit komplikovanosti situácie, čo časť ľudí odradí.
Celkový obraz
Celkový obraz je jasný. Jednoduchá komunikácia, ktorá znižuje neistotu a pôsobí autoritatívne, mení správanie ľudí spoľahlivejšie než hrozby. Behaviorálne intervencie finančnej správy sa tak stali jedným z najefektívnejších nástrojov na zvýšenie daňovej disciplíny pri predaji nehnuteľností.
A hoci úpravy textov listov nepriniesli v roku 2023 ďalší posun, ich samotné zasielanie má trvalý a merateľný dopad. Ako sa ukazuje, niekedy stačí „len“ poslať obyčajný list, pokiaľ v sebe nesie správnu kombináciu jednoduchosti, jasného posolstva a dôveryhodnosti.