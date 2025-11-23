Nedostatok financií predbehol zábudlivosť, slovenské rodiny meškajú s platbami najmä pre prázdnu peňaženku

Slovenské domácnosti sa podľa najnovších výsledkov prieskumu European Consumer Payment Report 2025 spoločnosti Intrum ocitajú v čoraz výraznejšej nerovnováhe. Kým väčšina obyvateľov zvláda svoje záväzky načas a celková platobná disciplína patrí medzi najlepšie v Európe, rastie skupina ľudí, ktorých finančná situácia sa rýchlo a systematicky zhoršuje.
Výkonný riaditeľ Intrum Slovakia Martin Musil upozorňuje, že za zlepšenými číslami sa skrýva napätie, ktoré nemožno ignorovať. „Slováci sa v správe peňazí za posledné roky citeľne zlepšili. Upratali si výdavky, tvoria si núdzový fond a posilnili platobnú disciplínu. Za zlepšenými číslami sa však vynára aj rastúce napätie. Každá piata slovenská domácnosť zápasí s nedostatkom a viac ako polovica z nich priznala, že s platbami mešká chronicky,“ uviedol.
Priemerné výsledky rastú, rizikové skupiny padajú
Prieskum ukazuje, že až 81 percent Slovákov platí svoje účty načas, čo predstavuje medziročné zlepšenie o desať percentuálnych bodov a zároveň tretie najlepšie skóre v Európe. Tento optimistický obraz však ostro kontrastuje s prepadom u rizikových skupín.
Ekonomika rastie pomaly a trh práce slabne, analytik však predpokladá, že najhoršie už má za sebou
Počet ľudí, ktorí majú problém splácať dlhy, sa medziročne takmer strojnásobil, a to zo 4 na 11 percent. Zároveň každý piaty spotrebiteľ mešká s platbami a viac než polovica z meškajúcich platí neskoro pravidelne. Ide o desaťnásobný nárast opakovaných neplatičov, ktorý predstavuje najhorší výsledok od roku 2019.
Slabá schopnosť zvládať nečakané výdavky
Nerovnováha sa prejavuje aj v schopnosti domácností finančne zvládať bežné situácie. V priemere každý piaty Slovák nemá istotu, či dokáže zabezpečiť svoju rodinu, pričom v skupine ľudí so splátkovými problémami tento podiel dosahuje až 68 percent. Podobný obraz vidno aj pri neočakávaných výdavkoch, keď 21 percent populácie by nezvládlo pokryť jednorazový výdavok 400 eur, no medzi zadlženými to platí až pre 80 percent opýtaných.
O koľko sa od januára zvýšia dôchodky? Dôchodcovská inflácia má vlastné pravidlá - ROZHOVOR
Ešte alarmujúcejšie sú dôvody meškania s platbami. Zatiaľ čo vlani dominovala nepozornosť či zábudlivosť, dnes je najčastejšou príčinou nedostatok financií, ktorý uvádza 44 percent Slovákov. Na prudkosti tejto zmeny upozorňuje aj fakt, že problém s nedostatkom peňazí priznávajú už aj ľudia s vyššími príjmami, kde tento podiel stúpol z 15 na 41 percent.
Generačné rozdiely sa prehlbujú
Prieskum potvrdzuje aj výrazné generačné rozdiely. Najmladší dospelí zo skupiny Generácie Z majú najväčšie problémy s načas platenými účtami. Zvláda to iba 70 percent z nich, zatiaľ čo medzi najstaršími Boomermi ide o 91 percent. Mladí zároveň najčastejšie uvádzajú, že ich do omeškania vháňajú nečakané situácie a náklady, ktoré nedokážu pokryť.
Dlhodobý finančný tlak sa napokon premieta aj do psychického stavu domácností. Rastúce ceny zhoršili finančnú pohodu 43 percent obyvateľov, tretina Slovákov priznáva, že ekonomické správy v nich vyvolávajú úzkosť a neistotu, a takmer polovica neverí, že sa im podarí finančne posunúť dopredu bez ohľadu na to, ako pracujú alebo šetria.
U ľudí, ktorí nedokážu splácať svoje záväzky, je tento pocit beznádeje dokonca dvojnásobný a dosahuje 88 percent.
Varovania odborníkov pred zhoršujúcou sa situáciou
Martin Musil na záver upozorňuje, že samotné pozitívne priemery nemôžu byť dôvodom na oslavu, pretože v ich tieni rastie skupina domácností, ktoré balancujú na hranici prežitia.
„Celkové dobré čísla platobnej disciplíny nesmú zakryť rastúcu finančnú priepasť. Stredná trieda, donedávna opora ekonomiky, začína strácať rezervy a pociťuje napätie. Ľudia s nízkym príjmom a mladí dospelí majú problémy vysporiadať sa so svojimi dlhmi. Skutočná prosperita spoločnosti sa nemeria len včasnými platbami, ale aj tým, ako sa darí ľuďom, ktorí balansujú na hrane,“ uvádza Musil a dodáva, že rýchle a praktické riešenia môžu posilniť tieto zraniteľné rizikové skupiny a zabrániť, aby sa krehký pozitívny trend nezmenil na trvalú spoločenskú priepasť.