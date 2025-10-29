Jeseň v znamení lacnejších hypoték. 365.bank spúšťa akciu

Klesajúci trend hypotekárnych úrokových sadzieb pokračuje a banky sa opäť púšťajú do súboja o klientov. Najnovšie 365.bank prináša jesennú akciu, ktorá môže potešiť všetkých, čo zvažujú kúpu vlastného bývania alebo refinancovanie staršieho úveru. Klienti môžu získať hypotéku s trojročnou fixáciou už od 3,25 % p. a.
Základná sadzbapre trojročnú fixáciu v 365.bank začína na úrovni 3,35 % p. a. Banka však ponúka zľavu 0,20 % p. a. pre všetkých klientov, ktorí si zvolia toto obdobie fixácie, a ďalšiu zľavu 0,10 % p. a. pre tých, ktorí majú alebo si vezmú spotrebný úver so zostatkom istiny aspoň 10 000 eur.
V praxi tak môžu získať sadzbu už od 3,25 % p. a., ak využijú kombináciu hypotéky a spotrebného úveru. Zvýhodnené podmienky platia pre žiadosti podané od 29. októbra do 10. decembra 2025, pričom zmluva musí byť podpísaná najneskôr do konca roka.
K hypotéke aj zvýhodnený spotrebný úver
Banke sa podarilo prepojiť hypotéky so spotrebnými úvermi tak, aby klienti mohli využiť výhodnejšie podmienky aj pri iných formách financovania. Každý, kto má v 365.bank načerpanú hypotéku, môže získať spotrebný úver s jednotnou sadzbou 6 % p. a., bez ohľadu na jeho výšku alebo účel.
Táto ponuka je podľa banky určená pre tých, ktorí popri bývaní plánujú aj ďalšie väčšie investície. Napríklad zariadenie domácnosti či rekonštrukciu.
Úroky klesajú pomaly
Trh s bývaním zostáva aktívny aj na konci roka a ceny nehnuteľností podľa odborníkov mierne rastú. Očakáva sa však, že pokles trhových úrokových sadzieb bude pokračovať len postupne. Preto mnohí klienti volia kratšie fixácie, napríklad trojročné, ktoré im umožnia flexibilne reagovať, ak úroky v budúcnosti klesnú ešte viac.
Záujem o refinancovanie starších hypoték opäť rastie, keďže rozdiel medzi starými a novými sadzbami môže predstavovať aj viac ako jeden percentuálny bod.
Prečo banky znižujú úroky
Stratégia bánk, vrátane 365.bank, je v tejto fáze ekonomického cyklu jasná. Opäť rozhýbať trh s úvermi. Po dvoch rokoch vysokých sadzieb a utlmeného dopytu sa banky snažia prilákať nových klientov a získať väčší podiel na trhu práve v období, keď Európska centrálna banka postupne znižuje svoje základné sadzby.
Zníženie úrokov je teda nielen konkurenčnou reakciou, ale aj strategickým krokom. Lacnejšie hypotéky motivujú ľudí opäť investovať do bývania, čo podporuje nielen realitný trh, ale aj celkovú ekonomickú aktivitu.
Ako dodáva hovorkyňa 365.bank Zuzana Blažečková Janove: „V kombinácii s miernym rastom cien nehnuteľností sa kúpa bývania stáva rozumnou investíciou aj do budúcnosti.“