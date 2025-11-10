Štvorčlenná rodina príde na budúci rok o 858 eur a jednotlivec bez detí stratí vyše dve stovky

Konsolidačný balíček vlády má podľa rozpočtovej rady slabší účinok, než sa očakávalo.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Rodina, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Slovensko Ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zverejnila detailné hodnotenie vládneho konsolidačného balíčka pre rok 2026. Z analýzy vyplýva, že hoci opatrenia pomôžu znížiť deficit a spomaliť rast verejného dlhu, ich účinok bude podstatne slabší, než vláda pôvodne tvrdila.

Najväčšiu záťaž ponesú domácnosti v produktívnom veku a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), zatiaľ čo verejný dlh Slovenska zostane aj po konsolidácii na neudržateľnej trajektórii.

Viac daní, menej investícií

Podľa RRZ by mal balíček v budúcom roku znížiť deficit verejných financií o 1,6 miliardy eur, čo je približne 1,1 % HDP. To však predstavuje len 60 % z pôvodne sľubovaného efektu vo výške 2,7 miliardy eur.

Dlhodobý prínos pre verejné financie by mal dosiahnuť 0,9 % HDP, no v kombinácii s ďalšími výdavkami mimo balíčka klesne len na 0,3 % HDP. Hoci tempo rastu dlhu sa spomalí, do roku 2029 by mal napriek konsolidácii stúpnuť až na 73,4 % HDP. To potvrdzuje, že slovenské verejné financie zostávajú podľa RRZ dlhodobo neudržateľné.

RRZ upozorňuje, že približne polovica konsolidačných opatrení priamo zasahuje ekonomickú aktivitu – najmä cez zvýšené zdanenie práce. Tento prístup podľa rady znižuje prínos balíčka o 1,2 miliardy eur do roku 2029 a predlžuje obdobie ozdravenia verejných financií. Menej škodlivé opatrenia, ako zdaňovanie spotreby, majetku či úspory vo verejnej správe, tvoria len 55 % balíčka namiesto pôvodne plánovaných 65 %.

Ekonomický rast bude podľa odhadov RRZ v roku 2026 slabší o 0,36 percentuálneho bodu. Hoci sa negatívny vplyv časom zmierni vďaka nižšej rizikovej prirážke, zvýšenie daní a odvodov môže dlhodobo poškodiť konkurencieschopnosť Slovenska aj jeho investičné prostredie.

Najviac to pocítia rodiny a živnostníci

Najväčší dopad balíčka pocítia slovenské domácnosti. RRZ odhaduje, že v roku 2026 sa disponibilné príjmy rodín znížia v priemere o 2,1 %, čo znamená pokles o 376 eur ročne na domácnosť. Jednotlivec bez detí stratí približne 247 eur, rodina s jedným dieťaťom 742 eur a štvorčlenná rodina 858 eur.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najviac zasiahnuté budú rodiny v produktívnom veku a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým príjem klesne v priemere o 1 056 eur ročne. Rodiny bez SZČO prídu približne o polovicu menej. Naopak, seniori a rodiny bez pracovných príjmov pocítia zníženie príjmov len mierne – asi o 0,6 %, teda približne 65 eur ročne.

K hlavným faktorom, ktoré znižujú príjmy domácností, patrí zvýšenie zdravotných odvodov o 0,7 percentuálneho bodu, úprava odvodov SZČO o 0,5 bodu a vyššia sadzba dane z príjmu o 0,4 bodu. Pridá sa aj spomalenie rastu miezd. Do roku 2029 sa celkový pokles disponibilných príjmov môže prehĺbiť až na 3,2 %.

Konsolidácia je nutná, no zle nastavená

Z generačného hľadiska ponesú najväčšiu záťaž ľudia v produktívnom veku. Ku konsolidácii budú podľa RRZ prispievať približne 152 eur ročne na osobu.

Najviac zasiahne balíček mladých na začiatku pracovnej kariéry – tí prídu až o 200 eur ročne. Seniori budú ovplyvnení najmenej, ich strata počas zvyšku života sa odhaduje na 62 eur ročne.

RRZ v závere hodnotenia uvádza, že ozdravovanie verejných financií je pre Slovensko nevyhnutné, no aktuálne nastavenie balíčka stavia priveľký dôraz na zvyšovanie daní a odvodov, čo brzdí rast a znižuje efektívnosť celého procesu.

„Ozdravovanie verejných financií je nevyhnutné pre zachovanie dlhodobého potenciálu slovenskej ekonomiky,“ konštatuje RRZ, no dodáva, že vysoká váha na opatreniach zaťažujúcich aktivitu znižuje prínos balíčka a predlžuje obdobie konsolidácie.

>>> Rozhovor SITA s Ivanom Miklošom

Firmy a inštitúcie: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
Okruhy tém: Analytik Analýza Konsolidácia verejných financií Slovenské domácnosti Štátny rozpočet Verejný dlh Živnostníci

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk