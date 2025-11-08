Slováci tento rok poslali mimovládkam cez dve percentá z dane viac než 104 miliónov eur

Slovenské neziskové organizácie, nadácie a občianske združenia si tento rok prilepšili o viac ako 104 miliónov eur z asignácie dane, teda z dvoch percent, ktoré im poukázali fyzické a právnické osoby. Ako informovala finančná správa, ide o medziročný nárast približne o tri milióny eur. Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane tento rok podalo 916 697 daňovníkov, čo je len o niečo menej než vlani, keď ich bolo 918 236.
Zvyšujúca sa suma poukázaných daní potvrdzuje, že verejnosť má o podporu neziskového sektora dlhodobo záujem, a to aj napriek miernemu poklesu počtu darcov. V minulom roku pritieklo prijímateľom z tejto formy podpory spolu približne 101 milión eur, pričom rast v tomto roku svedčí o väčšej ochote darovať vyšší podiel zo zaplatenej dane alebo o zvyšujúcich sa daňových základoch darcov.
Zoznam všetkých subjektov, ktoré môžu 2 % z dane prijímať, každoročne vedie Notárska komora SR. Pre aktuálny rok sa v ňom nachádza 19 192 organizácií, ktoré sú oprávnené prijímať podiel zaplatenej dane. Tento register je verejne prístupný na webovej stránke www.notar.sk aj na portáli finančnej správy.
Finančná správa zároveň informovala, že kompletné vyhodnotenie spracovania asignácie dane zverejní do konca januára budúceho roka. V rovnakom období dostanú prijímatelia oznámenia o svojich darcoch. Teda o tých daňovníkoch, ktorí v daňovom priznaní alebo vyhlásení vyznačili súhlas so zaslaním svojich identifikačných údajov. Tento postup umožňuje neziskovým organizáciám poznať mená a adresy svojich podporovateľov, no bez informácie o presnej výške daru.