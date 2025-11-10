Tesco presadzuje férové odmeňovanie mužov a žien, platová rovnosť je v spoločnosti samozrejmosťou

Spoločnosť Tesco na Slovensku potvrdzuje svoju záväznosť k rovnosti príležitostí a spravodlivému odmeňovaniu mužov a žien. „Platová rovnosť medzi mužmi a ženami na rovnakých pozíciách je v Tescu samozrejmosťou,“ uvádza sa v najnovšej Správe o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie 2025.
Tesco zamestnáva 7 771 ľudí, z ktorých 70 % tvoria ženy. Výrazný posun zaznamenala spoločnosť v zastúpení žien na manažérskych pozíciách, ktoré dnes tvoria viac ako 60 % manažmentu.
Reálne zmeny
Personálna riaditeľka Miroslava Rychtárechová zdôrazňuje, že „kombinácia cieľavedomého leadershipu, flexibilných pracovných podmienok a podpory kariérneho rastu prináša reálne zmeny.“
Rodový rozdiel v odmeňovaní (gender pay gap) sa za posledných päť rokov znížil z 18,5 % v roku 2020 na 12,7 % v roku 2025, čo je lepší výsledok ako priemerný rozdiel na Slovensku, ktorý podľa Eurostatu dosahuje 15,7 %. Tesco tento rozdiel vysvetľuje vyšším zastúpením mužov vo vedúcich pozíciách a ich častejšou prácou s príplatkami cez víkendy či sviatky.
Podpora žien
Generálny riaditeľ Martin Kuruc zdôrazňuje, že „v Tescu nás spája pestrosť, akceptujeme jedinečnosť každého z nás, vážime si a rešpektujeme všetky naše odlišnosti a sme odhodlaní aj naďalej budovať prostredie, aby sa každý v Tescu cítil vítaný – bez ohľadu na osobné charakteristiky či prostredie, z ktorého pochádza.“
Medzi iniciatívy na podporu žien patrí Plán rozvoja pre ženy, ktorý prostredníctvom koučingu a mentoringu pomáha ženám napredovať v kariére, a zamestnanecká skupina Úspešné ženy v Tescu. Tesco je tiež partnerom konferencie Equal Pay Day, ktorá podporuje rovnaké odmeňovanie a rovnaké príležitosti pre ženy.
Budovanie inkluzívneho pracovného prostredia
Nadácia Tesco podporuje viaceré projekty zamerané na ženy, vrátane programov na rozvoj líderstva a boj proti domácemu násiliu. Spoločnosť získala ocenenia Via Bona za podporu inklúzie a pozitívne zmeny v komunite.
Tesco tak potvrdzuje svoju dlhodobú stratégiu budovať inkluzívne pracovné prostredie, ktoré reflektuje rôznorodé životné situácie zamestnancov a podporuje rovnosť príležitostí pre všetkých.