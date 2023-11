Šéf rozpočtovej rady zásadne kritizuje Tomášov trinásty dôchodok, je to ako keby celé Slovensko dotovalo Žilinský kraj

Zavedenie trinásteho dôchodku vo výške priemernej penzie pre všetkých dôchodcov viac pomôže najvyššie príjmovým dôchodcom, zatiaľ čo chudobnejší dôchodcovia budú benefitovať oveľa menej.

Na blogu na to upozorňuje predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth. Samotný rodičovský dôchodok, ktorý chce vláda Roberta Fica (Smer-SD) v súčasnej podobe zrušiť, pomáha znižovať príjmovú nerovnosť dôchodkov.

Dôchodcovia pod hranicou chudoby

Faktické takmer zrušenie rodičovského dôchodku pritom podľa Tótha ešte viac posilní relatívne prerozdelenie smerom k vyššie príjmovým penzistom, čo sú zároveň dôchodcovia s menším počtom detí.

„Nie je pritom zrejmé, prečo vzniká taká náhla potreba dodatočných plošných dotácií akurát pre skupinu dôchodcov,“ uviedol šéf rozpočtovej rady.

Upozorňuje na to, že príjem pod hranicou chudoby má podľa najnovších štatistík Štatistického úradu SR 9,5 % dôchodcov, pričom v rámci celkovej populácie je to 13,7 %. Z toho podľa neho vyplýva, že plošné dodatočné podpory dôchodcov z dôvodu chudoby nemôžu byť dostatočne adresné.

Príjmovo ohrozené skupiny

„Je to ako keby celé Slovensko dotovalo Žilinský kraj s rovnakou 9,6-percentnou chudobou, hoci Prešovský, Košický, Banskobystrický a Nitriansky kraj sú s vyšším rizikom chudoby,“ tvrdí Tóth.

V spoločnosti pritom podľa šéfa rozpočtovej rady žijú oveľa viac príjmovo ohrozené skupiny. „Napríklad domácnosti, ktoré majú závislé deti, majú dvakrát vyššiu príjmovú chudobu,“ uviedol predseda RRZ. Domácnosti, ktoré majú len jedného rodiča, majú takmer päťkrát vyššiu príjmovú chudobu ako penzisti.

Podobné závery podľa neho dostaneme aj pri prirátaní sociálneho vylúčenia. Takáto chudoba je prítomná v celkovej populácii na úrovni 16,5 %, zatiaľ čo pre dôchodcov predstavuje len 13,1 %. „To poukazuje na to, že výška dôchodkov je relatívne štedrejšia voči výške iných sociálnych dávok, čo však, samozrejme neznamená, že to nie je správne,“ povedal.

Mimoriadna inflačná valorizácia

Len v lete tohto roka dôchodcovia podľa Tótha dostali mimoriadnu inflačnú valorizáciu, s ktorou nepočítal štátny rozpočet a ktorá stála pol miliardy eur. Tento rok pritom 80 percent dôchodcov dostalo zároveň nový „štrnásty rodičovský dôchodok”, a to nad rámec inflačnej valorizácie. Celkové priemerné príjmy dôchodcov tak dlhodobo rástli rýchlejšie ako inflácia.

V najbližších rokoch by to malo pokračovať, nakoľko aktuálna inflácia sa bude znižovať a valorizácia bude vždy vychádzať z predchádzajúcej vyššej inflácie. „V záujme zabezpečenia vyplácania dôchodkov do budúcnosti aj vzhľadom na zhoršujúcu sa demografiu sa nesmú zvyšovať dôchodkové prísľuby bez adekvátneho nového trvalého zdroja financovania,“ zdôrazňuje šéf rozpočtovej rady.

Navrhované zmeny, napriek takmer zrušeniu rodičovského dôchodku, tento systém podľa neho ešte viac ohrozia. V nasledujúcich rokoch totiž môžu vytvoriť nekryté financovanie v objeme 200 až 300 miliónov eur ročne.

Nesystémové navyšovanie

„Medializovaný trinásty dôchodok totiž bude valorizovaný, zatiaľ čo doterajší nebol. De facto by sa tak cenovka za túto zmenu vyšplhala k porovnateľnej sume, akú stojí aktuálne vyplácaný rodičovský dôchodok,“ povedal.

Podľa predsedu RRZ pritom nie je jasný dôvod pre takéto navyšovanie nesystémového trinásteho dôchodku. Tradične bola táto dávka prezentovaná ako špeciálna výpomoc najmä pre nízkopríjmových dôchodcov.

„Ak teda zvýšenie solidarity malo byť cieľom trinásteho dôchodku, správnejšie by bolo prenastaviť mechanizmus samotného výpočtu dôchodku bez zavedenia samotného trinásteho dôchodku,“ odporúča. Ad hoc pravidlo fixnej sumy je totiž len jedným z riešení a nijako nenadväzuje na súčasný výpočet dôchodku, kde sa určitým pomerom kombinuje zásluhovosť a solidarita.

Do zákona sa dá poistka

„Na jednej strane fixná suma, prirodzene, znamená vyšší percentuálny nárast príjmu pre chudobnejších dôchodcov. Predchádzajúca vláda však túto solidaritu medzitým oveľa viac zvýraznila a to bez toho, aby navyšovala celkové náklady trinásteho dôchodku,“ upozorňuje Tóth.

Najchudobnejší dôchodcovia totiž dostávajú 300 eur a, naopak, dôchodcovia s najvyšším príjmom len 50 eur. Penzisti by mali podľa ministra práce a sociálnych vecí Erika Tomáša (Hlas-SD) dostať v decembri budúceho roka trinásty dôchodok v priemernej sume daného typu dôchodku.

V prípade starobných dôchodcov však nepôjde o priemernú sumu dôchodku ku koncu tohto roka, ale o priemernú sumu starobného dôchodku za celý tento rok. Nepôjde tak o trinástu penziu vo výške približne 640 eur, ale v sume zhruba 606 eur. Do zákona sa dá pritom poistka, aby poberatelia sirotských, invalidných či vdoveckých dôchodkov dostali trinásty dôchodok najmenej v sume 300 eur.

Vyplácanie rodičovského dôchodku

Nestane sa tak, že by týmto osobám výška trinástej penzie oproti tomuto roku klesla. Ministerstvo práce a sociálnych vecí však plánuje zrušiť vyplácanie rodičovského dôchodku v súčasnej podobe.

Keďže samotný rodičovský dôchodok je podľa Tomáša zakotvený v Ústave SR a nemožno ho zrušiť, súčasná vláda jeho aktuálnu podobu nahradí tým, že deti budú môcť prispieť svojim rodičom na dôchodku dvomi percentami z ich dane z príjmov. Táto zmena sa má zaviesť už od 1. januára budúceho roka.

Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov v budúcom roku dosiahnu 799 miliónov eur. Suma 310 miliónov eur ide už v súčasnosti na vyplácanie trinástych penzií, ďalších 315 miliónov eur rezort práce ušetrí na zrušení rodičovských dôchodkov v súčasnej podobe a sumu 50 miliónov eur našla vo svojom rozpočte Sociálna poisťovňa.

Najviac dostanú 300 eur

Podľa Tomáša tak zostáva nájsť už len 124 miliónov eur. Sociálna poisťovňa tento mesiac dôchodcom vypláca trináste dôchodky.

Maximálna suma trinástej penzie je rovnako ako vlani 300 eur, dostávajú ju poberatelia dôchodku vo výške 268,88 eura a nižšie. Ich penzie sú totiž najviac v aktuálnej sume životného minima.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 268,89 eura do 963,32 eura sa suma trinásteho dôchodku znižuje až do minimálnej výšky 50,01 eura. Najnižší trinásty dôchodok vo výške 50 eur dostávajú penzisti, ktorí poberajú dôchodok v sume 963,33 eura a vyššie.