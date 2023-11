Pracujúci, ktorí sú rodičmi aj deťmi budú stáť pred Sofiinou voľbou, či dvomi percentami podporia svojich rodičov, alebo vlastné deti. Myslí si to analytik INESS Radovan Ďurana o návrhu ministra sociálnych vecí, práce a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD). Ten navrhol, aby po novom nešla na rodičovský bonus časť sociálnych odvodov pracujúcich detí, ale aby deti mohli darovať rodičom na penzii dve percentá dane z príjmu.

Kolečko od rodičov k vnúčatám sa neuskutoční

Analytik očakáva, že ľudia budú preferovať podporu organizácií či krúžkov, do ktorých chodia ich deti. A to jednak preto, lebo sú na to zvyknutí, a tiež preto, lebo na Slovensku je pomerne bežným javom, že starí rodičia sa z dodatočných dôchodkových príjmov usilujú podporovať deti a vnúčatá.

„Teraz sa to kolečko od rodičov k vnúčatám neuskutoční, pretože veľa rodičov jednoducho tie dve percentá bude nechávať na krúžkoch svojich detí, alebo športových kluboch, alebo kultúrnych záujmových organizácií,“ povedal Ďurana pre agentúru SITA.

Takáto možnosť je podľa neho možno zaujímavá pre skupinu ľudí, ktorí alebo nemajú deti, prípadne majú deti odrastené, ktoré nenavštevujú krúžky, pokiaľ sa nerozhodnú pre podporu neziskových organizácií, ktoré dosiaľ podporovali.

Rodičovský dôchodok de facto zanikne

Dodal, že ľudia budú vedieť, že ich rodičia dostanú 13. dôchodok, ktorý v prepočte na mesiac predstavuje približne 50 eur, a teda je to zrejme vyššia suma, než dostávali v súčasnosti vďaka rodičovskému dôchodku. Ďurana je preto toho názoru, že iba malá časť dvoch percent by napokon skončila u dôchodcov.

„Treba sa na to pozerať v celom kontexte, pretože tu máme problém rodičovského dôchodku, 13. dôchodku a asignácie dvoch percent. Rodičovský dôchodok sme od začiatku považovali za niečo, čo by nemalo byť v dôchodkovom systéme takto nastavené, pretože to znižovalo príjmy Sociálnej poisťovne a svojím spôsobom ho terajšia vláda chce ukončiť práve tým, že ho akoby presunie do dvojpercentnej asignácie,“ tvrdí.