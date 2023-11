KDH kritizuje navrhované zmeny v rodičovskom dôchodku, dávka podporuje medzigeneračnú solidaritu (video)

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nesúhlasí s návrhom ministra práce a sociálnych vecí Erika Tomáša (Hlas-SD) na zmeny v rodičovskom dôchodku. Preniesť prilepšenie rodičom – dôchodcom z odvodového do daňového systému formou dobrovoľného odvedenia dvoch percent z dane príjmu považuje za neprijateľné.

Táto zmena totiž na jednej strane poškodí dôchodcov a tiež zoberie peniaze mimovládnym organizáciám a občianskym združenia, čo môže byť pre mnohé likvidačné.

Medzigeneračná solidarita

„Rodičovský dôchodok podporuje medzigeneračnú solidaritu medzi rodičmi a deťmi, posilňuje rodinu, prináša nových pracujúcich do spoločnosti a z dlhodobého hľadiska stabilizuje dôchodkový systém. V súčasnosti pracujúce dieťa automaticky poskytuje na prilepšenie svojmu rodičovi – dôchodcovi dávku vo výške 1,5 percenta hrubej mzdy, najviac 23,50 eura mesačne, čiže 282 eur ročne,“ hovorí poslanec KDH a ekonomický expert hnutia Jozef Hajko.

KDH podľa neho plne podporuje zachovanie tohto systému a je proti jeho zmene. KDH tvrdí, že podľa skoršieho avíza niekdajšieho ministra Milana Krajniaka (Sme rodina) má ročná suma rodičovských dôchodkov predstavovať okolo 500 miliónov eur.

Likvidačné pre mimovládne organizácie

„V roku 2023 sa očakáva asignácia dvoch alebo troch percent z dane celkovo 49 miliónov eur, ak sa teda schvália zmeny v rodičovskom dôchodku, tak nastane strmý pokles celkovej výšky medzigeneračnej platby. Aj v ideálnom prípade presunu celej asignácie na rodičov by išlo o pokles na desatinu,“ dodáva Hajko.

Hnutie nesúhlasí so zmenami v rodičovských dôchodkoch aj z dôvodu, že by to mohlo byť likvidačné pre mimovládne organizácie, občianske združenia a športové kluby, ktoré majú nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti. Tieto organizácie pritom často suplujú úlohu štátu a starajú sa o seniorov, chorých ale i o naše deti.