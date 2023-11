Darovaním dvoch percent daní si podľa prezidentky ľudia férovo a transparentne vyberajú, komu chcú prispieť (video)

Prostredníctvom darovania dvoch percent daní si ľudia férovo a transparentne vyberajú, komu chcú pomôcť a prispieť. Keby takýto mechanizmus preberie vláda či štát, transparentnosť či objektivitu nedokážu nikdy dosiahnuť. Myslí si to prezidentka Zuzana Čaputová, ktorú zároveň mrzí rozdeľovanie mimovládnych organizácií na tie lepšie a horšie.

„Prirodzenou súčasťou priestoru občianskej spoločnosti sú aj také organizácie, ktoré sa zaoberajú kontrolou verejnej moci. Je to tak v každej demokratickej spoločnosti. Nám politikom to síce môže byť nepohodlné, je to možno ten kamienok v topánke, ktorý nás často omíňa, ale náš diskomfort je ďaleko menej významný, ako to, čo aj tieto organizácie pre demokraciu a pre Slovensko robia,“ uviedla prezidentka vo videu na sociálnej sieti.

Podľa návrhu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) o zmenách dvojpercentnej asignácie dane sa bude môcť pomocou dvoch percent financovať aj rodičovský dôchodok, nielen občianske združenia a mimovládne organizácie.