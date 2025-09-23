Šéf je pre zamestnanca väčší dôvod zostať alebo odísť, pre plat zmenilo prácu len 30 percent Slovákov

Vzťah medzi zamestnancom a jeho priamym nadriadeným sa ukazuje ako rozhodujúci faktor pri zotrvaní v práci. Podľa dát agentúry Gallup až tri štvrtiny pracovníkov, ktorí dali výpoveď, uvádzajú ako hlavný dôvod práve skúsenosť so šéfom.
Dôvod zostať alebo odísť
Trend potvrdzujú aj slovenské dáta, generálna riaditeľka Maxin’s GroupKatarína Garajová uviedla, že za posledný rok až 60 % kandidátov, ktorí menili zamestnanie, označilo za hlavný dôvod problémy s nadriadeným, pričom plat či benefity spomenulo len 30 %.
„Líder je pre zamestnanca silnejší dôvod zostať alebo odísť, než samotná výška mzdy,“ dodala Garajová. Význam dôvery a firemnej kultúry podčiarkujú aj medzinárodné prieskumy.
Harvard Business Review uvádza, že pracovníci, ktorí cítia podporu a dôveru zo strany nadriadeného, sú o 76 % angažovanejší a o polovicu produktívnejší. Deloitte zasa upozorňuje, že až 82 % zamestnancov považuje firemnú kultúru za konkurenčnú výhodu, no len necelá pätina manažérov verí, že ju má nastavenú správne. To poukazuje na značný rozdiel medzi očakávaniami tímov a realitou vo vedení. Katarína Garajová dodáva, že problémom býva často mikromanažment.
Dôvera je nákazlivá
„Manažér, ktorý kontroluje každú drobnosť, sa v skutočnosti bojí straty kontroly. Dobrá správa je, že dôvera je nákazlivá. Ak šéf ukáže, že verí schopnostiam tímu, zamestnanci to prijmú ako výzvu a väčšinou podajú lepší výkon, než by očakával,“ uviedla Garajová.
Firmy, ktoré tento faktor ignorujú, platia vysokú cenu. Gallup odhaduje, že fluktuácia spôsobená zlým manažmentom stojí americké spoločnosti viac než 500 miliárd dolárov ročne. V čase, keď je na trhu práce nedostatok kvalifikovaných ľudí, sa preto dôvera a kultúra v tíme stávajú nielen otázkou spokojnosti zamestnancov, ale aj tvrdou ekonomickou nutnosťou.