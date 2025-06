Slovensko zaostáva. Český modelový zamestnanec vyjde firmu o štvrtinu lacnejšie

Česká vládna koalícia sa napriek vnútorným rozporom dopracovala k novele zákonníka práce, ktorá podľa analytika INESS Martina Vlachynského zvyšuje flexibilitu pracovného trhu. „Politická objednávka na jeho zmenu nebola príliš silná, veď krajina má v rámci EÚ dlhodobo jednu z najnižších nezamestnaností, aktuálne pod 3 %. A to ešte dokázali pohltiť takmer milión zahraničných pracovníkov,“ uviedol Vlachynský.

Novela podľa neho nie je revolučná, ale obsahuje opatrenia, ktoré zlepšujú dynamiku trhu práce a rast miezd. „Výpovedná doba po novom začne bežať dňom doručenia a nie až od nasledujúceho mesiaca. Ak zamestnanec poruší pracovnú disciplínu, doba sa skracuje na jeden mesiac. Zamestnávateľ si s novým zamestnancom môže dohodnúť predĺženú skúšobnú dobu na 4 mesiace, respektíve až 8 mesiacov pri vedúcich pozíciách. Zavádza sa možnosť legálnej letnej práce pre 14-ročných,“ priblížil Vlachynský.

Nie všetky body novely však podľa neho zlepšujú podnikateľské prostredie. Zamestnávatelia budú musieť podľa jeho slov prekusnúť nové nároky na platené voľno zamestnanca pri hľadaní práce. „Podstatne väčším bremenom bude nová povinnosť umožniť návrat z rodičovskej dovolenky na presne tú istú pozíciu a pracovisko, ako pred odchodom. To z budúcich matiek robí opäť o niečo menej atraktívnych zamestnancov, pretože to sťaží a predraží ich nahradenie počas ich niekoľkoročných materských povinností,“ upozornil.

Vlachynský zároveň pripomína, že český pracovný trh je v porovnaní so slovenským konkurencieschopnejší. „Cena modelového priemyselného zamestnanca s identickou hrubou mzdou v našej kalkulačke vychádzala v Česku o štvrtinu nižšie, ako na Slovensku,“ uviedol.

Slovensko má síce rekordne nízku nezamestnanosť, no je dvakrát vyššia ako v Česku a pracuje tu osemkrát menej cudzincov. „Vytvára to ilúziu, že náš pracovný trh nepotrebuje žiadne reformy a že všetko je dobre tak, ako to je. Ide však o ilúziu, ktorej náklady dnes veľmi dobre poznajú ľudia v okresoch s nezamestnanosťou na úrovni 10 %. A v prípade ekonomického ochladenia ju spoznajú mnohí ďalší,“ uzatvára Vlachynský.