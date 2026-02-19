Rodič môže požiadať o ošetrovné, ak je cez jarné prázdniny škôlka zatvorená

Jarné prázdniny sú v plnom prúde a Sociálna poisťovňa pripomína, že rodičia škôlkarov môžu požiadať o dávku ošetrovné, ak je materská škola počas prázdnin uzatvorená zriaďovateľom. Sociálna poisťovňa o tom informovala na sociálnej sieti.
Tlačivo je dostupné na stránke
„Poistenec má nárok na dávku ošetrovné v prípade, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa z dôvodu, že materská škola je počas obdobia školských prázdnin uzatvorená rozhodnutím príslušných orgánov,“ prízvukovala Sociálna poisťovňa. Rodičom pripomenula, že potrebné tlačivo k žiadosti o ošetrovné nájdu na internetovej stránke poisťovne. Vyplnenú žiadosť potvrdenú materskou školou a zamestnávateľom musí poistenec doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa.
Žiadosť môže rodič podať aj elektronicky cez ústredný portál verejnej správy. Priložiť treba spomínaný formulár potvrdený materskou školou a, v prípade zamestnanca, aj zamestnávateľom.
Ošetrovné si môže rodič uplatniť maximálne na 14 kalendárnych dní a iba raz počas jedného uzatvorenia škôlky. „V prípade zamestnanca je okrem osobnej a celodennej starostlivosti podmienkou nároku na ošetrovné aj nedosahovanie príjmu za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ za obdobie trvania dôvodu na poskytovanie ošetrovného,“ pripomenula Sociálna poisťovňa.
Priemerná výška bola 200 eur
Sociálna poisťovňa v minulom roku priznala celkovo vyše 200 000 dávok ošetrovné. Mesačne tak vyplatila približne 18 500 týchto dávok v priemernej výške takmer 200 eur.
Jarné prázdniny si ešte do piatku 20. februára užívajú deti a študenti z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Od budúceho týždňa budú prázdninovať žiaci z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja a od 2. do 6 marca bude mať jarné prázdniny Košický a Prešovský kraj.