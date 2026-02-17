Z druhého piliera bolo vlani vyplatených viac ako 171 miliónov eur, do dôchodku odišlo vyše 12 000 sporiteľov

Dobrovoľný vstup do druhého piliera je možný pre osoby do 40 rokov.
Dôchodkové úspory vyplatené z druhého piliera dôchodkového poistenia v minulom roku presiahli 171 miliónov eur. Do dôchodku z druhého piliera vlani odišlo vyše 12 000 sporiteľov, väčšina sa rozhodla pre programový výber úspor, čo predstavovalo viac ako 150 miliónov eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).

Dôchodkové úspory

Sporitelia si v roku 2025 poslali na osobné účty povinné odvody v sume vyše 1,1 miliardy eur, a takmer 4 milióny eur ako dobrovoľné príspevky. Správcovia zhodnotili úspory o ďalšiu miliardu eur. Objem majetku v druhom pilieri dôchodkového sporenia ku koncu roka 2025 prevýšil 19 miliárd eur.

V rokoch 2015 až 2025 boli z druhého piliera vyplatené dôchodkové úspory vo výške viac ako 720 miliónov eur, pričom vyše polovica sumy bola vyplatená v posledných dvoch rokoch (423 miliónov eur). Úspory v druhom pilieri vyplatené ako dedičstvá predstavovali 27 miliónov eur.

Sporitelia a povinné odvody

V minulom roku pribudlo v druhom pilieri vyše 110 000 sporiteľov, z toho takmer 60 % na základe automatického vstupu. Počet sporiteľov ku koncu roka prevýšil dva milióny, na dôchodok si tak sporí 80 % pracujúcich Slovákov.

Povinné 18 % odvody v druhom pilieri sa rozdeľujú tak, že 14 % ostáva v Sociálnej poisťovni a 4 % idú na súkromný účet sporiteľa v DSS. Automatický vstup do druhého piliera platí súčasne so vstupom na trh práce a do dvoch rokov je možnosť rozhodnúť sa o zotrvaní. Dobrovoľný vstup do druhého piliera je možný pre osoby do 40 rokov.

