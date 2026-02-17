Z druhého piliera bolo vlani vyplatených viac ako 171 miliónov eur, do dôchodku odišlo vyše 12 000 sporiteľov

Dôchodkové úspory vyplatené z druhého piliera dôchodkového poistenia v minulom roku presiahli 171 miliónov eur. Do dôchodku z druhého piliera vlani odišlo vyše 12 000 sporiteľov, väčšina sa rozhodla pre programový výber úspor, čo predstavovalo viac ako 150 miliónov eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).
Dôchodkové úspory
Sporitelia si v roku 2025 poslali na osobné účty povinné odvody v sume vyše 1,1 miliardy eur, a takmer 4 milióny eur ako dobrovoľné príspevky. Správcovia zhodnotili úspory o ďalšiu miliardu eur. Objem majetku v druhom pilieri dôchodkového sporenia ku koncu roka 2025 prevýšil 19 miliárd eur.
V rokoch 2015 až 2025 boli z druhého piliera vyplatené dôchodkové úspory vo výške viac ako 720 miliónov eur, pričom vyše polovica sumy bola vyplatená v posledných dvoch rokoch (423 miliónov eur). Úspory v druhom pilieri vyplatené ako dedičstvá predstavovali 27 miliónov eur.
Sporitelia a povinné odvody
V minulom roku pribudlo v druhom pilieri vyše 110 000 sporiteľov, z toho takmer 60 % na základe automatického vstupu. Počet sporiteľov ku koncu roka prevýšil dva milióny, na dôchodok si tak sporí 80 % pracujúcich Slovákov.
Povinné 18 % odvody v druhom pilieri sa rozdeľujú tak, že 14 % ostáva v Sociálnej poisťovni a 4 % idú na súkromný účet sporiteľa v DSS. Automatický vstup do druhého piliera platí súčasne so vstupom na trh práce a do dvoch rokov je možnosť rozhodnúť sa o zotrvaní. Dobrovoľný vstup do druhého piliera je možný pre osoby do 40 rokov.