Potvrdenie o nemocenských dávkach si nenechávajte na poslednú chvíľu, požiadať oň môžete viacerými spôsobmi

Potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok Sociálna poisťovňa vydáva na žiadosť klienta a vyhotoví ho spravidla na počkanie.
V utorok o tom informovala Sociálna poisťovňa v súvislosti so zvýšeným záujmom verejnosti o tento typ potvrdení. Klienti ich podľa poisťovne v tomto období potrebujú najmä na daňové účely k daňovým priznaniam podávaným do konca marca.
Ďalšie využitie potvrdenia
Spomínané potvrdenia klienti využívajú aj pri komunikácii so zdravotnými či komerčnými poisťovňami, bankami alebo pri posudzovaní nároku na dávku v hmotnej núdzi.
Sociálna poisťovňa upozornila, aby si klienti vybavenie potvrdenia nenechávali na poslednú chvíľu, predídu tak zbytočnému stresu či prípadným komplikáciám pri ich doručovaní príslušným inštitúciám.
Ako požiadať o potvrdenie?
Poisťovňa pripomenula, že počas roka si toto potvrdenie klienti vybavujú napríklad pre poisťovne v prípade úrazu, pre banky pri vybavovaní hypotéky či v rámci sociálnych konaní. Podľa účelu možno požiadať o potvrdenie s uvedením výšky nemocenskej dávky alebo bez nej.
O potvrdenie môžu klienti v Sociálnej poisťovni požiadať osobne v ktorejkoľvek pobočke, telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra, elektronicky cez formulár na webovej stránke Sociálnej poisťovne, e-mailom či prostredníctvom elektronickej schránky, ak ju majú zriadenú.