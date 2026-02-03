Potvrdenie o nemocenských dávkach si nenechávajte na poslednú chvíľu, požiadať oň môžete viacerými spôsobmi

Sociálna poisťovňa potvrdenie vyhotoví spravidla na počkanie.
Potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok Sociálna poisťovňa vydáva na žiadosť klienta a vyhotoví ho spravidla na počkanie.

V utorok o tom informovala Sociálna poisťovňa v súvislosti so zvýšeným záujmom verejnosti o tento typ potvrdení. Klienti ich podľa poisťovne v tomto období potrebujú najmä na daňové účely k daňovým priznaniam podávaným do konca marca.

Ďalšie využitie potvrdenia

Spomínané potvrdenia klienti využívajú aj pri komunikácii so zdravotnými či komerčnými poisťovňami, bankami alebo pri posudzovaní nároku na dávku v hmotnej núdzi.

Sociálna poisťovňa upozornila, aby si klienti vybavenie potvrdenia nenechávali na poslednú chvíľu, predídu tak zbytočnému stresu či prípadným komplikáciám pri ich doručovaní príslušným inštitúciám.

Ako požiadať o potvrdenie?

Poisťovňa pripomenula, že počas roka si toto potvrdenie klienti vybavujú napríklad pre poisťovne v prípade úrazu, pre banky pri vybavovaní hypotéky či v rámci sociálnych konaní. Podľa účelu možno požiadať o potvrdenie s uvedením výšky nemocenskej dávky alebo bez nej.

O potvrdenie môžu klienti v Sociálnej poisťovni požiadať osobne v ktorejkoľvek pobočke, telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra, elektronicky cez formulár na webovej stránke Sociálnej poisťovne, e-mailom či prostredníctvom elektronickej schránky, ak ju majú zriadenú.

