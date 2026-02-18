Podnikatelia už nemusia riešiť terminál, vo virtuálnej registračnej pokladnici pribudla možnosť prijímať QR platby

Finančná správa rozširuje možnosti bezhotovostných platieb pre podnikateľov využívajúcich virtuálnu registračnú pokladnicu VRP2. Najnovšie môžu predávajúci prijímať úhrady prostredníctvom QR kódov priamo vo webovej aplikácii, ktorá je dostupná cez internetový prehliadač na počítačoch aj mobilných zariadeniach. Mobilná aplikácia pre Android a iOS bude sprístupnená v najbližšom období prostredníctvom aktualizácií v oficiálnych obchodoch.
Ako funguje prijímanie platieb
Virtuálna registračná pokladnica VRP2 je bezplatným riešením finančnej správy na evidenciu tržieb v systéme eKasa bez potreby klasickej registračnej pokladnice. Využívajú ju najmä menší podnikatelia a menšie prevádzky, no v praxi je dostupná širokému spektru subjektov naprieč trhom. Rozšírenie o QR platby je súčasťou pokračujúcej digitalizácie systému eKasa a reaguje na rastúci dopyt po jednoduchých a bezpečných bezhotovostných riešeniach.
Povinnosť umožnenia bezhotovostnej platby sa odkladá, podnikatelia získali dva mesiace navyše
Platby prostredníctvom QR kódu sú vo webovej verzii VRP2 sprístupnené automaticky bez nutnosti manuálnej aktualizácie. Predávajúci sa prihlási do aplikácie, nastaví notifikačný bankový účet a zadá IBAN, na ktorý budú smerovať platby a notifikácie. Ak jeho banka podporuje okamžité platby a notifikácie, nie je potrebné sťahovať žiadny ďalší softvér ani vykonávať dodatočné technické úpravy.
Digitálna evidencia tržieb rastie
Systém následne vygeneruje QR kód, ktorý môže predávajúci zobraziť zákazníkovi na obrazovke alebo vytlačiť. Kupujúci kód naskenuje mobilným telefónom, údaje o platbe sa automaticky načítajú do jeho bankovej aplikácie a po potvrdení transakcie je úhrada notifikovaná priamo do pokladnice. Až následne predávajúci vystaví pokladničný doklad z VRP2. Podľa finančnej správy je takýto postup plne v súlade s platnou legislatívou.
Efektívna kontrola a jednoduché pravidlá sú podľa finančnej správy kľúčom k výberu daní
Rozšírenie prichádza v čase, keď sa digitálna evidencia tržieb na Slovensku výrazne rozširuje. Ku koncu roka 2025 evidovala finančná správa približne 60-tisíc aktívnych virtuálnych registračných pokladníc. V celom systéme eKasa, vrátane online registračných pokladníc, bolo aktívnych viac ako 344-tisíc zariadení.
Rastie aj objem evidovaných tržieb. Kým v decembri 2022 dosahovala celková evidovaná tržba v systéme eKasa 3,18 miliardy eur, v decembri 2025 sa priblížila k 3,69 miliardy eur. Len počas posledného mesiaca roka 2025 vydali predávajúci viac ako 167 miliónov pokladničných dokladov, čo je o 12 miliónov viac ako v rovnakom období pred tromi rokmi. Dáta naznačujú, že podnikatelia čoraz viac využívajú moderné digitálne nástroje na evidenciu predaja.