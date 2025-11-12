Riaditeľom bankovej asociácie bude aj naďalej Marcel Klimek, je odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami

Významné pozície zastával aj vo verejnej správe.
Marcek Klimek
Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský.
Prezídium Slovenskej bankovej asociácie (SBA) na svojom novembrovom zasadnutí menovalo Marcela Klimeka do funkcie výkonného riaditeľa na obdobie 2025 až 2029. V polovici minulého roka na tejto pozícii vystriedal Milenu Koreňovú, ktorá sa rozhodla odísť na základe vlastnej žiadosti. Klimek je odborník s dlhoročnými skúsenosťami z vysokých pozícií v bankovníctve, vo finančníctve a verejnej správe.

Počas svojho pôsobenia v bankovom sektore, a to na pozíciách prokuristu, či riaditeľa úverových rizík v Bank Austria, HVB Bank a UniCredit Bank, sa podieľal na reštrukturalizáciách veľkých slovenských spoločností, ako sú VSŽ (dnes U.S. Steel), Nafta, Slovnaft a podobne. Rovnako sa zúčastňoval na riadení troch bankových fúzií na Slovensku.

Významné pozície zastával aj vo verejnej správe, najmä ako štátny tajomník Ministerstva financií SR, ale aj ako predseda alebo člen dozorných či riadiacich orgánov v Sociálnej poisťovni, SEPS, vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, Fonde ochrany vkladov, či v Národnom jadrovom fonde.

Na základe stanov bankovej asociácie sú prezident a výkonný riaditeľ štatutármi asociácie. Výkonný riaditeľ najmä zastupuje Slovenskú bankovú asociáciu a koná v jej mene. O tejto činnosti informuje prezídium na každom jeho zasadaní. Taktiež riadi prácu zamestnancov asociácie a zodpovedá prezídiu za ich činnosť, vydáva interné akty riadenia a je tiež zodpovedný za hospodárenie bankovej asociácie.

