Slovenská sporiteľňa dosiahla ďalší silný výsledok, nižšie sadzby priniesli boom úverov aj vyšší zisk

Slovenská sporiteľňa dosiahla v deviatich mesiacoch ďalší silný výsledok. Jej konsolidovanýprevádzkový zisk vzrástol medziročne o 12,8 % na 395,6 milióna eur a čistý zisk po zdanení sa zvýšil o 17 % na 232,3 milióna eur.
Ako uviedla finančná riaditeľka Slovenskej sporiteľne Andrea Blažová, prejavila sa rastúca chuť ľudí a firiem požičiavať si, ktorú podporili nižšie úrokové sadzby. „Výsledkom je historicky rekordný objem úverov presahujúci 20 miliárd eur,“ skonštatovala Blažová.
Silný dopyt po úveroch na bývanie
Čistý úrokový výnos sa zvýšil o 13,1 % na 473,7 milióna eur, pričom rast podporil najmä silný dopyt po úveroch na bývanie v retailovom segmente.
Slovenská sporiteľňa a Tatra banka lákajú svojimi úrokmi, mladí získajú bývanie lacnejšie
Aj napriek poklesu úrokových sadzieb sa banke podarilo efektívne riadiť štruktúru svojich pasívnych produktov a udržať atraktívnu úrokovú maržu. Čistý výnos z poplatkov a provízií stúpol o 6,1 % na 182,1 milióna eur, čo odráža vyšší záujem klientov o poistenie, investovanie do fondov či obchodovanie s cennými papiermi.
Prevádzkové náklady sa zvýšili o 7,4 % na 277,3 milióna eur, čo súviselo najmä s rastom miezd a investíciami do digitalizácie. Banka vyplatila odmeny zamestnancom pri príležitosti 200. výročia a pokračovala v modernizácii svojich služieb. Napriek rastúcim nákladom sa pomer nákladov k výnosom (CIR) zlepšil na 41,2 %, čo svedčí podľa vyjadrení spoločnosti o efektívnom riadení.
Transformácia pobočkovej siete
Objem úverov klientom vzrástol medziročne o vyše 8 % na viac ako 20 miliardy eur, pričom úvery na bývanie rástli ešte rýchlejšie, a to o 9,7 %
. Spotrebné úvery sa zvýšili o 3,9 %, zatiaľ čo firemné financovanie vrátane leasingu a faktoringu vzrástlo o 6,7 %. Slovenská sporiteľňa si tak udržala takmer 25-percentný trhový podiel v úveroch obyvateľstvu. Celkové vklady klientov narástli o 5,1 % na 19,1 miliardy eur.
Spoločnosť zároveň pokračuje v transformácii svojej pobočkovej siete a digitálnych služieb. Počet klientov prekročil hranicu dvoch miliónov, čo predstavuje medziročný rast o 4,5 %. Počet používateľov internetbankingu stúpol o 3,4 % a počet vydaných platobných kariet vzrástol o 7,9 %.
Banka má aktuálne 143 pobočiek a 763 bankomatov, pričom znižovanie počtu pobočiek vyvažuje silnejším online servisom a modernými digitálnymi nástrojmi.
Slovenská sporiteľňa
… je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.