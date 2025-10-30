VÚB banka ku koncu septembra rástla, ťahúňom sú hypotéky aj investičné služby

VÚB banke sa v deviatich mesiacoch darilo. Ako vyplýva z individuálnej účtovnej závierky, jej čistý zisk sa medziročne zvýšil o 17,1 % na 229,2 milióna eur. Rástol tak čistý výnos úrokov ako aj z poplatkov a provízií. Banka mala dokonca aj nižšie opravné položky.
Čistý zisk VÚB banky sa zvýšil o 17,4 percenta, narástli prevádzkové výnosy aj objem úverov
Konsolidovaný zisk celej finančnej skupiny VÚB, vrátane dcérskych či pridružených spoločností banky, predstavoval sumu 230,7 mil. eur. Ako skonštatoval generálny riaditeľ VÚB banky Jozef Kausich, tento výsledok odráža úspešné zameranie banky na poskytovanie komplexných finančných služieb, ako sú investičné poradenstvo a správa majetku. „Výborné výsledky dosahujeme aj vďaka našej sesterskej spoločnosti Eurizon,“ povedal Kausich.
Všeobecná úverová banka vstúpila do tohto roka s rastom aj napriek vyšším daniam
Celkové čisté úverové portfólio VÚB medziročne vzrástlo o 9,8 % na 21,4 miliárd eur. „Darilo sa nám udržať významný rast objemu úverov vo firemnom, ale najmä v retailovom segmente, a to vďaka záujmu o hypotéky,“ pokračoval Kausich. Celkové zdroje financovania stúpli o 4,5 % na 17,1 miliárd eur, najmä pre pozitívny vývoj vkladov na bežných aj termínovaných účtoch.
Všeobecná úverová banka vznikla 1. januára 1990 vyčlenením komerčných aktivít pre firemných klientov na území SR zo Štátnej banky československej ako štátny peňažný ústav. V roku 1992 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť patriacu pod Fond národného majetku SR. Koncom roku 2001 získala väčšinový podiel vo VÚB talianska banková skupina IntesaBci, v súčasnosti Intesa Sanpaolo.