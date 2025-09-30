Republiková únia zamestnávateľov žiada Pellegriniho, aby vrátil sporný zákon o konsolidácii do parlamentu

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzvali prezidenta SRPetra Pellegriniho, aby nepodpísal konsolidačný balík a vrátil ho späť do parlamentu na riadne prerokovanie. Argumentujú tým, že návrh zákona bol pripravený bez odbornej diskusie, bez konzultácií so sociálnymi partnermi a bez hlbšej analýzy dopadov na trh práce, investície či regionálny rozvoj.
Schválenie v skrátenom legislatívnom konaní
Podľa nich ide o procesne sporný a ekonomicky nebezpečný krok, ktorý ohrozuje nielen podnikateľské prostredie, ale aj domácnosti a dlhodobú budúcnosť Slovenska. RÚZ zdôrazňuje, že vláda návrh predložila a parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní, čím vylúčila možnosť odbornej verejnej debaty.
„Naša krajina už dnes výrazne zaostáva ako za susednými krajinami, tak aj za celou Európskou úniou. Opatrenia navrhnuté vládou neprispievajú ani k dlhodobému ozdraveniu verejných financií, ani k podpore rastu slovenskej ekonomiky, nakoľko v návrhu absentujú pro-rastové prvky,“ uvádza RÚZ vo svojom stanovisku.
Dôveryhodnosť konsolidačného balíka
Jednou z hlavných výhrad je fakt, že vláda nepredstavila konkrétne šetriace opatrenia na výdavkovej strane. Zamestnávatelia upozorňujú, že verejnosť, odborná i laická, tak nemá k dispozícii informácie potrebné na posúdenie vyváženosti a spravodlivosti navrhovaných zmien.
To podľa nich výrazne znižuje dôveryhodnosť konsolidačného balíka, ktorý má zásadný vplyv na ekonomický vývoj krajiny. RÚZ preto adresovala prezidentovi oficiálnu žiadosť, aby využil svoju ústavnú právomoc a zákon vrátil späť do parlamentu.
Podľa zamestnávateľského sektora je jediným riešením otvorenie riadnej odbornej diskusie a korekcia najproblematickejších častí návrhu, aby sa predišlo vážnym hospodárskym škodám.