Rastúce euro predstavuje pre ECB nový problém, utrpieť môžu exportne orientované ekonomiky

Rast eura bude jednou z hlavných tém tohtotýždňového zasadnutia Európskej centrálnej banky (ECB) vo Frankfurte nad Mohanom. Bankári sa obávajú, že silná mena môže zasiahnuť exportne orientované ekonomiky eurozóny a ešte viac stlačiť infláciu, ktorá sa už teraz pohybuje mierne pod dvojpercentným cieľom.
ECB by mala podľa očakávaní ponechať úrokové sadzby nezmenené už piatykrát po sebe, no prudké posilnenie eura situáciu komplikuje. Spoločná mena minulý týždeň krátko vystrelila nad úroveň 1,20 dolára – najvyššie za viac než štyri roky – najmä pre oslabenie dolára a neistotu okolo hospodárskej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Veľkou témou bude jednoznačne sila eura voči doláru,“ uviedol ekonóm banky Berenberg Felix Schmidt. Podľa neho budú investori pozorne sledovať, ako sa k vývoju meny postaví ECB a či naznačí možné zníženie kľúčovej depozitnej sadzby z úrovne dvoch percent.
Nervozitu vo Frankfurte nad Mohanom neskrývajú ani samotní predstavitelia centrálnej banky. Guvernér rakúskej centrálnej banky Martin Kocher upozornil, že ak by euro ďalej výrazne posilňovalo, ECB by mohla byť nútená reagovať uvoľnením menovej politiky. Silnejšie euro totiž zlacňuje dovoz a znižuje inflačné tlaky.
Silná mena však bolí aj exportérov, najmä v Nemecku, keďže ich produkty sa na zahraničných trhoch stávajú drahšími. Nemecký kancelár Friedrich Merz už otvorene priznal, že rast eura predstavuje „značnú dodatočnú záťaž“ pre tamojší priemysel v čase, keď sa ekonomika len pozvoľna zotavuje.
Na druhej strane má silné euro aj svetlé stránky. Zvyšuje kúpnu silu domácností a odráža rastúcu dôveru investorov v Európu v kontraste s neistotou v USA. Prezidentka ECB Christine Lagardeová už skôr naznačila ambíciu posilniť globálnu úlohu eura, no podľa analytikov je čoraz jasnejšie, že silná svetová mena a exportný model Európy sa dostávajú do čoraz väčšieho napätia.