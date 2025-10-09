Kedy spľasne bublina okolo umelej inteligencie? Investori sledujú aj Fed a geopolitiku

Správa o dohode Izraela a Hamasu na prvej fáze prímeria v Pásme Gazy priniesla čiastočné upokojenie geopolitických obáv a znížila ceny ropy.
AI letters sign with glossy metaball spheres in flight. Realistic render of AI letters with bubbles on an isolated background.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ázijské trhy sa vo štvrtok pohybovali zmiešane, keď investori hodnotili vývoj globálneho rastu poháňaného umelou inteligenciou (AI), rozhodnutia amerického Federálneho rezervného systému (Fed) o úrokových sadzbách a pokračujúci „shutdown“ americkej vlády.

Správa o dohode Izraela a Hamasu na prvej fáze prímeria v Pásme Gazy priniesla čiastočné upokojenie geopolitických obáv a znížila ceny ropy. Zlato po dosiahnutí historického maxima nad 4-tisíc dolárov mierne oslabilo.

Technologické spoločnosti tento rok ťahajú akciové trhy nahor, keďže firmy investujú stovky miliárd dolárov do AI. Rastú však obavy, že výnosy nemusia zodpovedať investíciám, čo vyvoláva varovania o možnej bubline. Neil Wilson zo Saxo Markets upozornil: „AI je jasná bublina. Otázka je, kedy – nie či – praskne. A odhadnúť čas je neuveriteľne ťažké.“

Po nevydarenom utorku na Wall Street sa indexy S&P 500 a Nasdaq o deň neskôr odrazili a uzavreli na nových rekordných úrovniach. V Ázii sa darilo Tokiu, Šanghaju, Sydney, Tchaj-peju a Manile. Hongkong, Singapur, Wellington a Jakarta zamierili nadol. Index DAX v nemeckom Frankfurte nad Mohanom vo štvrtok otvoril na rekordnom maxime.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,8 % na 65,75 USD za barel.

