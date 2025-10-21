Takaičiová sa stala prvou japonskou premiérkou, akciový trh v Tokiu dosiahol nový rekord

Akciové trhy v utorok pokračovali v raste. Podporili ho signály o zmiernení obchodných napätí medzi Čínou a USA, pričom tokijský index dosiahol nový rekord po vymenovaní Sanae Takaičiovej do funkcie premiérky. Takaičiová sa stala prvou ženou na čele japonskej vlády.
Investori sa vrátili k nákupom po minulotýždňových otrasoch spôsobených hrozbami Donalda Trumpa uvaliť 100-percentné clá na Čínu pre jej najnovšie kontroly vývozu kovov vzácnych zemín. Americký prezident však zmiernil rétoriku a v pondelok vyjadril optimizmus pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na samite APEC v Kórejskej republike. „Chcem spravodlivú obchodnú dohodu medzi veľmocami,“ povedal Trump a dodal: „Chcem byť k Číne dobrý. Mám skvelý vzťah s prezidentom Sim.“
Trump tiež vyjadril pochybnosti o čínskej invázii na Taiwan: „Myslím, že s Čínou to bude v pohode. Čína to nechce urobiť.“
Tieto vyjadrenia pomohli posunúť Wall Street vyššie a obnoviť technologický rast, ktorý tlačí trhy na rekordy. V Ázii posilnili trhy v Hongkongu o viac ako 1,5 percenta, pričom v Šanghaji, Singapure, Sydney, Soule, Tchaj-peji, Manile a Jakarte tiež zaznamenali výrazné zisky. Tokio vzrástlo o 1,5 percenta na nový rekord 49 929,81 bodu.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,3 % na 60,82 USD za barel.