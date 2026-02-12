Platy reálne rástli vo väčšine odvetví, zamestnanosť však pokračovala v poklese

Reálne mzdy v decembri minulého roka medziročné rástli naprieč odvetviami slovenskej ekonomiky od 0,9 % do 7,9 %. V súhrne za celý vlaňajší rok reálne mzdy vzrástli vo väčšine sledovaných odvetví do 3 %, v stavebníctve či odvetví reštaurácii a pohostinstiev bol ich rast vyšší.
Pokles zaznamenali v decembri i za minulý rok len vybrané trhové služby. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Mzdy rástli vo všetkých odvetviach
Priemerná nominálna mesačná mzda v decembri 2025 medziročne vzrástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Rasty miezd sa pohybovali od 3,7 % vo vybraných trhových službách, do 12 % v reštauráciách a pohostinstvách. Súčasne v piatich odvetviach bol rast nominálnych miezd vyšší ako 8 %.
Reálny rast miezd, teda očistený od inflácie, zaznamenalo medziročne deväť z desiatich odvetví. Mzdy reálne rástli od 0,9 % v predaji a oprave vozidiel do 7,9 % v reštauráciách a pohostinstvách. Dynamickejší rast nad 5 % dosiahli aj podniky v informáciách a komunikácii či v stavebníctve. Jediné odvetvie v ktorom mzdy reálne medziročne poklesli, a to o 0,1 %, boli vybrané trhové služby.
Vyššiu zamestnanosť v medziročnom porovnaní počas decembra 2025 zaznamenali štyri z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Počet zamestnaných osôb stúpol v reštauráciách vrátane pohostinstiev, ako aj v ubytovaní, a to zhodne o 3,2 %. Zamestnanosť medziročne vzrástla aj v predaji a oprave vozidiel, mierny rast bol tiež v informáciách a komunikácii. Pokles pracovných síl zaznamenalo šesť odvetví, najvýraznejšie veľkoobchod o 4,2 %, nasledovala doprava vrátane skladovania o 2,6 % a tiež priemysel o 1,4 %.
Celoročný vývoj miezd v roku 2025
Za celý minulý rok nominálne mzdy medziročne vzrástli vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Najdynamickejšie rasty kumulatívne za rok dosiahli v reštauráciách a pohostinstvách, a to o 9 %. Navýšenie o vyše 7 % zaznamenali aj v informáciách a komunikácii, v maloobchode i stavebníctve. Štatistický úrad pripomenul, že ide o prvé výsledky za rok 2025 zostavené kumulovaním dát z predbežných mesačných zistení.
Po odpočítaní vplyvu inflácie reálny rast dosiahli mzdy v deviatich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najvyšší priemerný mesačný rast v súhrne za celý rok 2025 evidovali reštaurácie s pohostinstvami (+4,8 %) a stavebníctvo (+3,3 %). Vyšší nárast reálnych miezd nad 2 % v priemere za celý rok bol aj v priemysle, a tiež v ubytovaní, maloobchode či informáciách a komunikácii. Jediným odvetvím, v ktorom na celoročnej úrovni mzdy reálne poklesli, a to o 1,2 %, boli vybrané trhové služby.
V súhrne za celý rok 2025 zamestnanosť vo väčšine odvetví poklesla. Úbytok zamestnaných osôb zaevidovalo päť z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najvýraznejší, vyše 2 % úbytok, zaznamenali veľkoobchod a doprava so skladovaním. Pokles pracovnej sily pokračoval v roku 2025 aj v priemysle (-1,7 %). Zníženie zamestnanosti o 1 % sa prejavilo v priemere za celý rok aj v stavebníctve a v informáciách s komunikáciou.
Nárast zaznamenali štyri sledované odvetvia. Najvýraznejšie v celoročnom súhrne vzrástla zamestnanosť v ubytovaní, a to o 2,5 % a v odvetví reštaurácií a pohostinstiev, a to o 1,4 %. Mierny prírastok zaevidoval aj maloobchod a predaj vozidiel.
Analytik hodnotí vývoj trhu práce
Podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka údaje z trhu práce ukazujú relatívne priaznivý vývoj kúpnej sily domácností, keď reálne mzdy v minulom roku rástli vo väčšine odvetví a nominálne mzdy sa zvyšovali plošne.
„Kombinácia rastu miezd nad infláciou podporovala spotrebiteľský dopyt, najmä v službách a spotrebne orientovaných segmentoch. Súčasne však vidíme pokračujúci pokles zamestnanosti vo viacerých kľúčových odvetviach vrátane priemyslu, dopravy či veľkoobchodu, čo naznačuje do istej miery zvyšovanie efektivity-produktivity, ale najmä reštrukturalizáciu firiem a opatrnosť podnikov pri prijímaní nových pracovníkov,“ zhodnotil Boháček.
Slovenský trh podľa analytika vstupuje do fázy, keď rast miezd už nie je sprevádzaný rastom pracovných miest. „V najbližších mesiacoch očakávam pokračovanie reálneho rastu miezd, avšak len pozvoľnú stabilizáciu zamestnanosti, pričom rizikom zostáva slabší výkon priemyslu, domáce ekonomické prostredie a externý vývoj,“ uviedol.