Európa chce zakázať všetky kryptotransakcie s Ruskom

Európska únia sa snaží zakázať všetky kryptomenové transakcie s Ruskom v snahe zabrániť Moskve využívať aktíva mimo tradičného bankového systému pri obchádzaní sankcií. Referuje o tom web Financial Times s odvolaním sa na interný dokument Európskej komisie.
Únia údajne zvažuje radikálne opatrenie namiesto zákazu ruských napodobenín krypto organizácií, ktoré sa oddelili od platforiem, na ktoré už boli uvalené sankcie. EÚ poznamenáva, že takéto spoločnosti sa používajú na uľahčenie obchodu s tovarom používaným vo vojne Ruska proti Ukrajine.
Investori sa po výkyvoch upokojili. Ázijské burzy letia nahor, Tokio na historickom maxime
Dokument naznačuje, že akékoľvek ďalšie zaradenie jednotlivých platforiem do sankčných zoznamov by mohlo viesť k vytvoreniu nových spoločností na obchádzanie obmedzení – namiesto toho, aby sankcie dosiahli požadovaný účinok, EÚ plánuje zakázať spoluprácu s akýmikoľvek poskytovateľmi relevantných služieb alebo používať akúkoľvek platformu, ktorá umožňuje prevod a výmenu kryptoaktív a je registrovaná v Rusku.
Návrh Európskej komisie sa zameriava na zabránenie vývoju nástupcov kryptoburzy Garantex prepojenej s Ruskom, ktorú v roku 2022 zasiahli americké sankcie. Túto platformu mali v pomerne veľkej obľube kyberzločinci. Európska komisia tiež navrhla uvaliť sankcie na 20 bánk a zakázať akékoľvek transakcie s použitím digitálneho rubľa, ktorý podporuje aj ruská centrálna banka.