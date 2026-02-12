Silný návrat na trhy. Slovensko predalo dlhopisy za 2 miliardy eur, záujem investorov bol silný od prvých minút

Slovensko sa vrátilo na medzinárodné kapitálové trhy a naznačilo silný investorský apetít po svojom dlhu. V stredu 11. februára vydala Slovenská republika prostredníctvom Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) 20-ročný štátny dlhopis v objeme 2 miliardy eur. Ide o najväčšiu knihu objednávok, akú krajina dosiahla pri tejto splatnosti.
Slovensko využilo priaznivé podmienky na trhu a už 10. februára avizovalo zámer vstúpiť na trh s novou 20-ročnou benchmarkovou emisiou v eurách. Nasledujúce ráno o 8.56 hod. otvorilo knihu objednávok s úvodnou cenovou indikáciou na úrovni 120 bázických bodov nad príslušnou swapovou krivkou.
Silný záujem investorov
Záujem investorov bol silný od prvých minút. Objednávky rýchlo prekročili 4,3 miliardy eur vrátane 450 miliónov eur od vedúcich manažérov, ktorými boli Barclays, J.P. Morgan, Tatra banka zo skupiny Raiffeisen Bank International a VÚB zo skupiny Intesa Sanpaolo.
Slovensko dopredalo ďalšie dlhopisy, záujem investorov bol však nízky
Silný dopyt umožnil emitentovi ešte predpoludním zúžiť cenové rozpätie na 115 bázických bodov nad swapovou krivkou. Po ďalšom raste objednávok, ktoré dosiahli 5,6 miliardy eur, bol finálny spread stanovený na 110 bázických bodov. Konečná kniha objednávok sa vyšplhala na 8,6 miliardy eur, teda viac ako štvornásobok samotnej emisie.
Výsledné ocenenie predstavuje výnos do splatnosti 4,24 percenta ročne, čo umožnilo stanoviť kupón na úrovni 4,13 percenta pri emisnej cene 98,43 percenta. Dlhopis bude splatný 19. februára 2046, pričom vysporiadanie transakcie je naplánované na 19. februára 2026. Emisia bude obchodovaná na Burze cenných papierov v Bratislave a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Štruktúra investorov
Štruktúra investorov naznačuje širokú geografickú aj sektorovú diverzifikáciu. Do konečnej knihy objednávok sa zapojilo viac ako 170 investorov. Najväčší podiel, vyše 41 percent, smeroval správcom aktív a fondom, 28 percent bankám a finančným inštitúciám a 17 percent poisťovniam a penzijným fondom. Centrálne banky a oficiálne inštitúcie získali sedempercentný podiel, zvyšok pripadol hedžovým fondom.
Slovensko si požičalo stovky miliónov eur, dopyt po dlhopisoch bol vyše miliardový
Z regionálneho pohľadu dominovali investori zo Spojeného kráľovstva a Írska s 26 percentami alokácie, nasledovaní južnou Európou s viac ako 18 percentami a regiónom Nemecka, Rakúska a Švajčiarska so spoločným podielom nad 17 percent. Významné zastúpenie mali aj investori zo strednej a severnej Európy.