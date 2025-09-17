Náklady na e-faktúry sa môžu vyšplhať na vyše 46 miliónov eur, odborníci varujú pred predražením projektu

Slovensko plánuje od roku 2027 zaviesť povinnú elektronickú fakturáciu, ktorá má zásadne zmeniť spôsob výmeny účtovných dokladov medzi firmami a verejnými inštitúciami.
Faktúry budú mať jednotný digitálny formát a budú spracúvané priamo cez účtovné systémy bez manuálneho prepisovania údajov. Cieľom je znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť efektivitu výberu DPH.
Projekt sprevádzajú výrazné riziká
Projekt však podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) sprevádzajú výrazné riziká v oblasti nákladov a efektivity. Pôvodne sa počítalo s výdavkami 2,7 milióna eur ročne, no pri stanovovaní predpokladanej hodnoty zákazky suma narástla na vyše 4,4 milióna eur. Pri desaťročnom horizonte vrátane počiatočných investícií sa celkové náklady môžu vyšplhať na viac než 46 miliónov eur.
„Pred vyhlásením verejného obstarávania je potrebné presne preveriť, ktoré služby je efektívne zabezpečiť centrálne a ktoré ponechať na trh,“ odporúča ÚHP.
Decentralizované riešenie
Kľúčovými položkami sú centralizovaný adresár daňových subjektov za 2,3 mil. eur ročne, služba pre prijímanie faktúr vo verejnom sektore za 1 mil. eur ročne a dátové úložisko za 1,1 mil. eur ročne. Takto nastavený model má síce priniesť úspory z rozsahu, no podľa štúdie sa tento predpoklad nepotvrdil.
Alternatívou by bolo decentralizované riešenie, aké funguje v Belgicku či Holandsku. Tam štát prevádzkuje len systémy potrebné pre vlastné potreby, zatiaľ čo trh ponúka rozmanité služby firmám aj verejným inštitúciám. Podľa ÚHP by takýto model mohol vyjsť štát lacnejšie, približne za 3,3 milióna eur ročne.
Otázne je aj využitie dát
Otvorenou otázkou ostáva podľa úradu aj využitie dát, ktoré elektronická fakturácia prinesie. ÚHP upozorňuje, že bez jasného plánu na ich spracovanie a bez úprav analytických nástrojov Finančnej správy sa očakávaný efekt na lepší výber DPH nemusí dostaviť. „Nestačí zaviesť samotný systém, kľúčové bude, ako budú úrady s dátami ďalej pracovať,“ zdôrazňuje útvar.
Ak má projekt priniesť najlepšiu hodnotu za peniaze, podľa ÚHP by sa mal ešte pred tendrom porovnať centralizovaný a decentralizovaný prístup, upresniť rozsah IT služieb a konzultovať možnosti s domácimi aj zahraničnými dodávateľmi. Potenciálne úspory by mohli dosiahnuť 1,7 až 2 milióny eur ročne.