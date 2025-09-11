Finančná správa mení štruktúru daňových úradov, zmena sa dotkne piatich kontaktných miest

Plán reorganizácie nie je nový. Už v roku 2012 začala finančná správa transformovať menšie daňové úrady na pobočky či kontaktné miesta.
Finančná správa pokračuje v dlhodobom pláne centralizácie svojich služieb. Od 1. októbra 2025 presunie agendu troch kontaktných miest v Šahách, Dubnici nad Váhom a Turčianskych Tepliciach do väčších pobočiek alebo sídiel daňových úradov v rámci krajov.

Súčasne sa dve ďalšie kontaktné miesta, a to v Šali a Kráľovskom Chlmci, transformujú na pobočky daňového úradu. Zmeny sa podľa finančnej správy dotknú iba organizačného usporiadania, nie dostupnosti služieb.

Povinná elektronická komunikácia

Ako vysvetlil prezident finančnej správy Jozef Kiss, dôvodom je postupná digitalizácia a povinná elektronická komunikácia medzi podnikateľskými subjektmi a daňovými úradmi.

Klienti sa nemusia obávať straty kontaktu s finančnou správou. Práve naopak, aj vďaka tejto centralizácii daňových úradov bude môcť finančná správa svoje služby ešte viac zlepšovať,“ uviedol. Keďže podnikatelia už väčšinu agendy vybavujú elektronicky, fyzické návštevy na menších kontaktných miestach sa stali minimálnymi.

Finančná správa zároveň prisľúbila, že v najexponovanejších obdobiach, napríklad pri podávaní daňových priznaní, bude po dohode s mestami zabezpečený odber tlačív priamo na miestach, kde sa kontaktné body rušia. Tým chce inštitúcia uľahčiť situáciu najmä fyzickým osobám, ktoré elektronickú komunikáciu využívajú menej často.

Transformácia trvá od roku 2012

Plán reorganizácie nie je nový. Už v roku 2012 začala finančná správa transformovať menšie daňové úrady na pobočky či kontaktné miesta. Tie mali slúžiť ako prechodné riešenie, kým sa naplno nezavedie elektronická komunikácia. Od roku 2013 zrušili alebo transformovali spolu 33 kontaktných miest a aktuálne zmeny sú pokračovaním tejto stratégie.

Rozšírenie elektronickej komunikácie výrazne zmenilo vzťah medzi daňovými subjektmi a štátom. Povinne ju musia využívať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, no služba je dostupná aj bežným občanom.

Stačí sa zaregistrovať na portáli finančnej správy alebo uzavrieť s úradom dohodu o elektronickom doručovaní. Tento krok podľa úradov šetrí čas klientom aj štátu, znižuje administratívnu záťaž a otvára priestor na ďalšie skvalitnenie služieb.

