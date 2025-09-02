Finančná správa chystá viac kontrol a tvrdšie sankcie, nepoctivým podnikateľom hrozí aj trestné stíhanie

Finančná správa pritvrdzuje v boji proti nepoctivým podnikateľom. Po letnej sérii kontrol „Horúce leto 4“ prichádza s novou akciou s názvom „Návrat 2“, ktorá sa zameria najmä na prevádzky, kde sa aj napriek uloženým sankciám naďalej obchádza povinnosť evidovať tržby v systéme e-kasa. Cieľ je jasný, a to chrániť férových podnikateľov pred tými, ktorí si neplnením zákonných povinností vytvárajú neférovú výhodu.
Minulá skúsenosť
Jesenné kontroly budú rozsiahlejšie a tentoraz sa dotknú nielen prevádzok so sankciami z minulosti, ale aj podnikateľov, ktorých ešte nikdy nekontrolovali, no vzhľadom na charakter ich činnosti vykazujú podozrivo nízke tržby. Osobitná pozornosť sa bude venovať tzv. podvodným pokladniciam. Teda zariadeniam, ktoré dokážu generovať falošné doklady a obchádzajú tak systém e-kasa.
Dôvodom sprísnenia je skúsenosť z minulého roka. V rámci akcie „Návrat 2024“ skontrolovali inšpektori 527 podnikateľov a porušenia zistili až v 141 prípadoch, čo predstavovalo 26,8 %. Výsledkom boli pokuty vo výške 97 330 eur, dočasné zatvorenie 45 prevádzok a 26 návrhov na odobratie živnostenského oprávnenia. Finančná správa preto ohlasuje, že tentoraz bude nielen kontrolovať viac, ale aj sankcionovať tvrdšie.
Riziko trestného stíhania
Podnikateľom hrozia pokuty až do výšky 30-tisíc eur, zákaz predaja alebo poskytovania služieb a v najzávažnejších prípadoch aj zrušenie živnostenského oprávnenia. V prípade odhalenia podvodnej pokladnice už nejde len o finančný postih. Podnikateľ riskuje aj trestné stíhanie. Finančná správa zároveň apeluje aj na zákazníkov. Kľúčovým nástrojom v boji proti daňovým únikom je totiž pokladničný doklad.
„Stačí si pri nákupe vždy pýtať blok. Jeho nevydanie môže naznačovať krátenie tržieb a obchádzanie zákona,“ pripomína finančná správa vo svojej výzve. Občania môžu podozrenia nahlásiť na e-mailovú adresu pokladnica@financnasprava.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie ePeňaženka.