Minister Kamenický podľa Štefana Kišša opäť klame a nevie, ako chce šetriť

Minister financií Ladislav Kamenický v pondelok opäť priznal, že konsolidácia je nevyhnutná, ale vôbec netuší ako ju dosiahnuť, upozornil poslanec NR SR Štefan Kišš (PS) v reakcii na tlačovú konferenciu šéfa rezortu financií.

„Naďalej šíri klamstvá, že za zlý stav financií nemôže táto vláda, hoci máme druhý najhorší deficit v Európskej únii a najhorší v eurozóne,“ dodal Kišš. Európska komisia Slovensko minulý týždeň zaradila medzi krajiny s vážnymi finančnými problémami.

Vznik neaktívneho ministerstva

„A minister Kamenický to už typicky zvaľuje na predchádzajúce vlády. Komisia však jasne odporúča znížiť obrovské výdavkové opatrenia tejto vlády,” zdôraznil Kišš s tým, že EÚ kritizuje neadresné výdavky ako plošná energopomoc či plošné 13. dôchodky, ale aj vznik neaktívneho ministerstva športu a cestovného ruchu.

“Minister Kamenický dnes ukázal, ako vyzerá populistická “konsolidácia”, teda prepúšťanie v štátnej správe a lepší výber daní. Skvelý nápad, s ktorým príde každý, kto nemá riešenia. Tieto opatrenia totiž ani zďaleka nestačia na konsolidáciu verejných financií,” zdôraznil poslanec.

Medzinárodne daňové podvody

Minister Kamenický hovoril podľa Kišša iba o kontrole maloobchodníkov, nič o veľkých firmách, o transferovom oceňovaní, ani medzinárodných daňových podvodoch. „Je to iba kvapka v mori potrebných opatrení, treba to robiť, ale naše verejné financie to určite nezachráni,” uzavrel Kišš.

Rezort financií spolu s finančnou správou v pondelok predstavili nové opatrenia, ktorými chcú zabrániť ďalším daňovým únikom, ale tiež zaručiť zníženie štátneho dlhu. Patria medzi ne častejšie kontroly správneho používania e-kasy, elektronická faktúra či motivácia nových finančných kontrolórov.