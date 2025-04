Medvedí alebo býčí trh? Ani jedno, finančné trhy skáču ako splašená kengura, hodnotí analytik

Pred týždňom americký prezident Donald Trump oznámil nové clá voči takmer celému svetu, čo vyvolalo dramatické poklesy na trhoch. Po týždni neistoty a eskalácie obchodnej vojny prišla z Bieleho domu správa, že Trump oddialil platnosť ciel o 90 dní, s výnimkou Číny.

„Takýto signál bol pre trhy pozitívom aj napriek tomu, že vzťahy s Čínou sa zrejme k lepšiemu nezmenili,“ uviedol analytik XTB Tomáš Vranka. Akciové indexy začali výrazne rásť.

Najväčšie otrasy od pandémie

„Deň oslobodenia“, ktorý Donald Trump ohlásil v Ružovej záhrade Bieleho domu, spustil podľa investičného analytika KBC Asset Managment Slovensko Rastislava Kráľa na svetových akciových trhoch najväčšie otrasy od pandémie koronavírusu.

Počas dvoch dní americké akcie klesli o vyše 10 %, čo bol piaty najväčší dvojdňový pohyb za posledných 75 rokov. Za krátkych 48 hodín burzoví investori prišli o bilióny dolárov. V stredu po oznámení 90-dňového „pokoja zbraní“ akciové trhy opäť reagovali pohybom o 10 %. No tentokrát počas jediného dňa a nahor.

Svet finančných trhov sa aktuálne rýchlo mení. „Vyhlásenia jedného človeka spôsobujú na akciových trhoch až neuveriteľné výkyvy,“ poznamenal Kráľ. Namiesto zdĺhavého analyzovania zložitých a rozsiahlych výročných správ, makroekonomických ukazovateľov a štatistík svet finančných trhov dychtivo a často s obavami sleduje, kedy Biely dom pridá nový status na sociálnu sieť.

Rozvážne a flexibilne

Minimálne v najbližších rokoch sa tento trend podľa Kráľa nezmení. A svet investorov, ktorý sa spoliehal na matematické modely či umelú inteligenciu, sa bude musieť prispôsobiť.

„V období, keď trhy skáču nahor či nadol a správajú sa ako splašená kengura, je pre investorov najdôležitejšie myslieť rozvážne, no zároveň flexibilne,“ hovorí Kráľ. Ostatné týždne podľa neho ukazujú, že aj v čase veľkých poklesov musíme brať do úvahy, že vývoj sa vie dramaticky rýchlo otočiť. Ani silný rast neznamená, že zlé časy pominuli a je pred nami býčí trend.

„Naša investičná stratégia by mala byť jasne daná. Zároveň by mala byť dostatočne flexibilná na to, aby sme boli schopní reagovať na nečakané zmeny. Každá zmena vždy prináša aj príležitosť, nedávajme jej šancu ujsť,“ dodal Kráľ.