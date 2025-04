Úspory Slovákov pôjdu na diaľnice či nájomné byty, parlament umožnil správcovským spoločnostiam siahnuť na druhý pilier

Parlament v skrátenom legislatívnom konaní schválil novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá umožní dôchodkovým správcovským spoločnostiam (DSS) investovať majetok z druhého piliera do infraštrukturálnych projektov na Slovensku.

Správcovské spoločnosti budú môcť investovať úspory sporiteľov do projektov ako je napríklad výstavba nájomných bytov, diaľnic, nemocníc, či do energetickej infraštruktúry.

Investície budú dobrovoľné

Minister práce Erik Tomáš uviedol, že chcú umožniť správcovským spoločnostiam, aby sa peniaze z druhého piliera investovali aj na Slovensku a nie len v zahraničí. Hodnota majetku v druhom pilieri je približne 17 miliárd eur. Investície budú dobrovoľné a zachované budú všetky limity na objem investícií.

Predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslav Kotov zdôraznil, že investície budú dôkladne zvažovať z hľadiska rizika a výnosu. „Akákoľvek investícia správcov úspor v druhom pilieri musí byť primárne v záujme sporiteľa,“ povedal Kotov.

Rozšírenie možností investovania je vítané

Predseda predstavenstva Uniqa DSS Peter Socha uviedol, že rozhodnutie vnímajú pozitívne, pretože rozšírenie možností investovania je vítané, ak je v záujme klientov. No ich konečné rozhodnutie o investovaní bude vždy záležať od toho, či je to vhodné a výhodné pre klientov.

Rezort práce chce novelou zákona vytvoriť priestor na prílev nových investícií do slovenskej ekonomiky, keďže krajine podľa Erika Tomáša hrozia vážne hospodárske škody. A to aj vzhľadom na zavedené americké clá na export všetkých tovarov a služieb z EÚ do Spojených štátov.