Štát opäť ponúka občanom dlhopisy, Kamenický hovorí aj o spoločenskom rozmere projektu

Štát sa po roku vracia s ponukou dlhopisov určených pre širokú verejnosť. Ministerstvo financií nadväzuje na minuloročnú emisiu, o ktorú bol podľa rezortu mimoriadny záujem.
Ako na tlačovej konferencii uviedol minister financií Ladislav Kamenický, štátne dlhopisy si vlani kúpilo viac ako 21-tisíc ľudí v celkovom objeme 400 miliónov eur, pričom pre silný dopyt musela vláda objem navýšiť ešte o ďalších 100 miliónov eur. Aj preto prichádza štát s pokračovaním tohto projektu.
Začiatok predaja
Od 2. marca 2026 začne predaj dvoch nových emisií s názvami Investor II a Patriot II. Obe budú mať nominálnu hodnotu tisíc eur a jej násobky, pričom ich predaj potrvá do 20. marca 2026, prípadne do skoršieho vypredania. Investor II bude dvojročný dlhopis v objeme 200 miliónov eur s ročným úrokom 2,7 %, Patriot II bude mať štvorročnú splatnosť, rovnaký objem a ročný výnos 3 %.
„Podmienky budú veľmi podobné ako minulý rok,“ uviedol Kamenický s tým, že poplatky za majetkové účty budú pre investorov nulové. Minister zároveň otvorene priznal, že výnosy síce prekonávajú väčšinu porovnateľných bankových produktov, no infláciu nepokryjú v plnej miere.
Podľa jeho slov sa čistý výnos komerčných produktov dnes pohybuje približne medzi 1,8 až 2,1 percenta. Očakávaná inflácia je pritom bez započítania energopomoci na úrovni približne 4,4 % v tomto roku a okolo 3 % v roku nasledujúcom. Štátne dlhopisy tak majú slúžiť skôr ako konzervatívna forma zhodnotenia úspor než ako plnohodnotná ochrana pred zdražovaním.
Distribúcia cez banky
Distribúciu dlhopisov budú zabezpečovať najväčšie banky na trhu, a to ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank a VÚB banka. Podľa ministerstva ide o zámerné rozhodnutie, aby bol produkt dostupný čo najširšiemu okruhu obyvateľov. Zároveň však rezort naznačil, že v budúcnosti by sa tento model mohol zmeniť.
„Od roku 2028 by sme chceli prejsť na automatizovaný elektronický spôsob predaja prostredníctvom Štátnej pokladnice,“ povedal Kamenický. Cieľom je podľa neho znížiť náklady a obísť spracovateľské poplatky komerčných bánk, no až vtedy, keď bude systém technicky a procesne pripravený.
Cieľová skupina
Rezort financií zdôrazňuje aj širší spoločenský rozmer projektu. Štátne dlhopisy majú podľa ministra podporovať finančnú gramotnosť, motivovať ľudí k tvorbe rezerv a prispieť k diverzifikácii úspor. Výhodou je aj jednoduché právne postavenie tohto nástroja, keďže istina aj úrok sú predmetom dedičského konania, dlhopis môže byť súčasťou záložného práva a samotná kúpa, držba ani splatnosť nevytvárajú investorovi daňovú povinnosť.
Riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL)Peter Šoltys doplnil, že primárnou cieľovou skupinou sú najmä prvoinvestori a konzervatívni sporitelia. „Je to produkt veľmi ľahko nakupiteľný,“ uviedol s tým, že záujem však môžu prejaviť aj skúsenejší investori, ktorí hľadajú stabilnú a prehľadnú časť portfólia. Štát tak pokračuje v snahe osloviť domácnosti priamo, bez sprostredkovania investičných fondov, a zároveň si diverzifikovať zdroje financovania verejného dlhu.