Slovenský maloobchod sa v júli konečne nadýchol, podľa analytika ho potiahli supermarkety a drogérie

Domáci maloobchod v júli po sérii slabších mesiacov zaznamenal mierny medziročný rast tržieb. Tie v stálych cenách podľa údajov Štatistického úradu SR vzrástli o 0,4 %. Bol to iba druhý kladný výsledok od začiatku roka.
Nešlo však o plošné oživenie
Oživenie však nebolo podľa analytika 365.bankTomáša Boháčka plošné. „Pozitívne čísla zabezpečili len tri zo siedmich zložiek odvetvia, no rozhodujúce bolo, že išlo o najväčšie segmenty,“ povedal analytik.
Najsilnejší impulz prišiel z predajní textilu, obuvi, drogérie či lekární, ktoré si medziročne polepšili o 8 %, a spolu s hypermarketmi a supermarketmi, kde tržby vzrástli o 2,5 %, ťahali celé odvetvie do mierneho plusu. Doplnkový rast prišiel aj z hobbymarketov, predajní nábytku a elektroniky s rastom o 2,4 %.
„Celkový obraz by bol bez týchto segmentov jednoznačne negatívny, keďže väčšina menších štruktúr zaostávala. Najviditeľnejšie strácali e-shopy a zásielkový predaj s poklesom o 4,5 %, ale aj čerpacie stanice a špecializované predajne potravín, nápojov a tabaku,“ komentoval dáta Boháček. Po sezónnom očistení tržby medzimesačne stúpli o 0,5 %, čo podľa neho signalizuje, že spotreba sa postupne stabilizuje, hoci obrat k dynamickejšiemu rastu zatiaľ neprichádza.
Gastro ostalo v poklese
Odlišný obraz ponúkajú služby. V júli si polepšil predaj a oprava motorových vozidiel o 11,6 %, veľkoobchod o 5,2 %, no ubytovanie kleslo o 3,4 % a reštaurácie o 1,9 %. Po sezónnych úpravách však tržby v ubytovaní stúpli, zatiaľ čo gastro odvetvie zostalo v poklese.
Júlový rast mal podľa analytika prevažne sezónny charakter a neznamená obrat trendu. „V auguste očakávame silnejší výsledok najmä vďaka obnoveniu dopytu v službách cestovného ruchu. Dlhší horizont však ostáva neistý. Spotrebitelia budú opatrní, keďže ekonomiku brzdí nielen colná neistota v obchode s USA, ale aj postupne slabnúci trh práce a rastúce obavy o životnú úroveň a otáznej podoby a dopadu konsolidačných opatrení vlády. To bude aj naďalej brzdiť rast spotrebiteľských výdavkov,“ dodal Boháček.