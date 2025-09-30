Firmy sú v neistote a spotrebitelia sú optimistickí len naoko. Výhľad pre Slovensko ostáva pochmúrny

Ekonomická nálada na Slovensku sa v septembri opäť zhoršila. Indikátor ekonomického sentimentu klesol podľa údajov Štatistického úradu SR o 3,2 bodu na hodnotu 97,4, čím sa prepadol pod hranicu sto bodov oddeľujúcu optimizmus od pesimizmu. „Firmy sú v neistote, spotrebitelia síce vykazujú mierny optimizmus, no ten sa pravdepodobne nepremietne do reálnej spotreby,“ hodnotí situáciu analytik 365.bankTomáš Boháček.
Najvýraznejšie oslabenie pocítil priemysel, kde nálada klesla až o 6,7 bodu na mínus 3,7 bodu, teda najnižšiu hodnotu za posledný polrok. Dôvodom sú rastúce zásoby a slabnúce očakávania produkcie, predovšetkým v energeticky náročných odvetviach. Negatívne čísla priniesol aj sektor služieb, ktorý sa prepadol o 3,3 bodu na mínus 0,3 bodu. Podľa analytika za tým stojí zhoršenie podnikateľskej situácie najmä v realitnom segmente.
Pesimizmus domácností je hlboký
Jediným svetlejším bodom je spotrebiteľská dôvera, ktorá po dlhšom období poklesu mierne vzrástla. Posunula sa o 2,1 bodu na mínus 22,3 bodu, no stále zostáva výrazne pod dlhodobým priemerom. Domácnosti zmiernili obavy zo straty zamestnania a vlastných financií, ale pesimizmus je naďalej hlboký, čo podľa Boháčka naznačuje, že ochota míňať ostane obmedzená.
Slovákov zasiahne „plesk“ daní, pocítia ho na nižších výplatách aj drahších potravinách - VIDEO
Obchodníci síce hlásia vyšší dopyt v špecializovaných predajniach a stavebníctvo eviduje lepšie portfólio objednávok, tieto pozitívne signály však nedokázali vyvážiť pesimizmus v kľúčových odvetviach. Medziročne je indikátor sentimentu slabší o 4,9 bodu a zaostáva za dlhodobým priemerom o 8,6 bodu.
Rast neprevýši jedno percento
Výhľad pre slovenskú ekonomiku tak ostáva podľa analytika skôr pochmúrny. Aj keby sa pozitívnejší pohľad spotrebiteľov postupne pretavil do vyššej spotreby, celkový rast HDP sa v roku 2025 s istotou nevyšplhá nad jedno percento.
„Spotreba domácností by sa mala po troch rokoch v budúcom roku opäť dostať do záporného pásma,“ upozorňuje Boháček. Rizikom ostáva aj slabší výkon priemyslu v dôsledku klesajúcich zahraničných objednávok a rastúcich zásob, čo môže viesť k obmedzovaniu produkcie. Prognózy tak rátajú s rastom HDP v roku 2026 len na úrovni 0,6 percenta.