Minimálna mzda v budúcom roku vzrastie na 915 eur, zvýšia sa aj nároky podľa stupňa náročnosti práce

Zvýšenie minimálnej mzdy predstavuje nárast o 99 eur.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) oznámilo zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2026. Minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou sa zvýši zo súčasných 816 eur na 915 eur, čo predstavuje nárast o 99 eur. Hodinová minimálna mzda vzrastie zo 4,69 eura na 5,259 eura. Uvádza sa to v oznámení publikovanom v Zbierke zákonov SR.

Ako upozorňuje advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS okrem základnej minimálnej mzdy sa zvyšujú aj minimálne mzdové nároky podľa stupňa náročnosti práce, ktoré sú definované v Zákonníku práce.

Pre rok 2026 sú tieto sumy od 915 eur mesačne resp. 5,259 eur za hodinu až po 1 495 eur mesačne resp. 8,592 eur za hodinu. Charakteristika jednotlivých stupňov náročnosti práce je uvedená v prílohe k Zákonníku práce a zohľadňuje zložitosť, zodpovednosť a namáhavosť pracovných činností.

