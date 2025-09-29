Minimálna mzda v budúcom roku vzrastie na 915 eur, zvýšia sa aj nároky podľa stupňa náročnosti práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) oznámilo zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2026. Minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou sa zvýši zo súčasných 816 eur na 915 eur, čo predstavuje nárast o 99 eur. Hodinová minimálna mzda vzrastie zo 4,69 eura na 5,259 eura. Uvádza sa to v oznámení publikovanom v Zbierke zákonov SR.
Ako upozorňuje advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS okrem základnej minimálnej mzdy sa zvyšujú aj minimálne mzdové nároky podľa stupňa náročnosti práce, ktoré sú definované v Zákonníku práce.
Minimálna mzda stúpne o takmer 100 eur, Slovensko zaznamená historicky doposiaľ najvyšší nárast
Pre rok 2026 sú tieto sumy od 915 eur mesačne resp. 5,259 eur za hodinu až po 1 495 eur mesačne resp. 8,592 eur za hodinu. Charakteristika jednotlivých stupňov náročnosti práce je uvedená v prílohe k Zákonníku práce a zohľadňuje zložitosť, zodpovednosť a namáhavosť pracovných činností.
