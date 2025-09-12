Platy počas júla boli reálne vyššie ako pred rokom vo väčšine odvetví, zamestnanosť rástla v polovici sektorov

Priemerná nominálna mesačná mzda v júli 2025 medziročne rástla vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach, pričom rast sa pohyboval od 3,3 % vo vybraných trhových službách až po 11,7 % v reštauráciách s pohostinstvami. Reálny rast platov, teda po zohľadnení inflácie, zaznamenalo osem z desiatich odvetví.
Reálny pokles platov
Najdynamickejší bol v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev s rastom o 7 %, zatiaľ čo v ostatných odvetviach sa reálny rast pohyboval od 0,2 % vo veľkoobchode do 2,5 % v predaji vozidiel vrátane ich opráv. Reálny pokles platov pokračoval vo vybraných trhových službách, kde dosiahol hodnotu 1,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚSR).
Za prvých sedem mesiacov roka 2025 mzdy medziročne vzrástli nominálne vo všetkých sledovaných odvetviach a reálne v deviatich z nich. Reálny rast sa pohyboval od 0,1 % vo veľkoobchode do 4,7 % v reštauráciách vrátane pohostinstiev, pričom reálne mzdy klesli o 1,3 % vo vybraných trhových službách.
Ubytovanie, maloobchod a reštaurácie
Zamestnanosť v júli 2025 medziročne vzrástla v piatich z desiatich sledovaných odvetví, najviac v ubytovaní o 4 % a v stavebníctve o 2 %. Naopak, pokles zamestnanosti zaznamenalo päť odvetví, pričom najvýraznejší úbytok o viac ako 1,5 % nastal v doprave vrátane skladovania, vo veľkoobchode a priemysle.
V súhrne za obdobie od januára do júla 2025 zamestnanosť medziročne poklesla v šiestich odvetviach, pričom najväčší pokles o 2,4 % evidovala doprava so skladovaním. Naopak, viac zamestnancov pracovalo v ubytovaní (+2,7 %), maloobchode, reštauráciách s pohostinstvami a vo vybraných trhových službách (rast do 0,7 %).