Konsolidácia na budúci rok nevyrieši problémy samospráv, podľa Viskupiča ich čaká opäť ťažký rok (video)

Konsolidácia na budúci rok nevyrieši problémy samospráv, opäť ich čaká ťažký rok, ak nie ešte horší. Pre tlačovú agentúru SITA to uviedol podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič, podľa ktorého za to môže zmena rodičovského dôchodku na asignáciu 2 % z daní.

Po novom bude fungovať sadzba 2 % z daní, ktoré budú môcť Slováci venovať neziskovému sektoru, ďalšie 2 % matke a 2 % otcovi. Touto zmenou by do štátneho rozpočtu malo podľa ministra financií Ladislava Kamenického prísť približne 287 miliónov eur.

„Na pohľad pri znížení rodičovského dôchodku, ktorého bude vyplácané menej, budú mať samosprávy vyššie príjmy, keďže je to z dane príjmu fyzických osôb. Ale na druhej strane to, že vláda zrušila rodičovský vyplácaný Sociálnou poisťovňou bude nahradený asignáciou 2 % daní, ale to sú zasa dane z príjmu fyzických osôb. Takže o tú asignáciu dostanú slovenské samosprávy, či už obce, VÚC-ky alebo mestá menej,“ uviedol pre SITA Marián Viskupič.

Podľa jeho slov čaká samosprávy rovnako ťažký rok ako je tento, ak nie aj horší.