Sviatky môžu posunúť bankové prevody o dni, okamžité platby nie sú všeliek

Koniec roka a vianočné sviatky tradične preveria pozornosť klientov bánk. Predĺžené víkendy, sviatky a skrátené otváracie hodiny pobočiek totiž znamenajú, že niektoré platby sa môžu spracovať až po niekoľkých dňoch.
Banky preto upozorňujú, že pri finančných prevodoch na prelome rokov sa oplatí plánovať vopred a dôsledne sledovať termíny, ak majú peniaze doraziť ešte do starého roka, resp. sa objaviť vo výpise za rok 2025.
Okamžité platby fungujú, no nie sú všeliek
Spoločným menovateľom odporúčaní bánk je využívanie elektronického bankovníctva a okamžitých platieb. Tie fungujú nepretržite, vrátane sviatkov, a v rámci eurozóny dokážu doručiť peniaze v priebehu niekoľkých sekúnd.
Ako však upozorňuje ČSOB, ani vďaka okamžitým platbám by však klienti nemali podceňovať plánovanie, pretože nie všetky typy prevodov sa spracúvajú okamžite a sviatky môžu celý proces výrazne spomaliť.
Pri štandardných SEPA platbách, zahraničných prevodoch mimo eurozóny či platbách s menovou konverziou platia pevné časové uzávierky. Ak ich klient nestihne, peniaze sa môžu na účet príjemcu dostať až po Novom roku, v niektorých prípadoch dokonca až po piatich dňoch.
Kedy sa platba ešte počíta do starého roka
Pre mnohých klientov je kľúčové, aby sa platba objavila ešte vo výpise za rok 2025. Tatra banka v tejto súvislosti zdôrazňuje, že rozhodujúci je čas zadania príkazu 31. decembra.
„Aby bola platba uvedená ešte vo výpise za rok 2025, je potrebné zadať príkaz najneskôr na Silvestra, pričom časový limit sa líši podľa typu prevodu a kanála,“ uvádza banka.
Zatiaľ čo okamžité platby a domáce SEPA prevody možno cez digitálne kanály zadávať až do neskorých večerných hodín, zahraničné platby a platby v cudzej mene majú výrazne skoršie uzávierky.
Podobne upozorňuje aj Slovenská sporiteľňa. Pri štandardných domácich prevodoch mimo banky je však potrebné konať najneskôr 30. decembra. Na Silvestra prijímajú pobočky platobné príkazy len do 12. hodiny a aj elektronické kanály majú presne stanovené lehoty podľa typu služby.
Zahraničné prevody a konverzie si pýtajú rezervu
Najväčšiu časovú rezervu si vyžadujú cezhraničné platby mimo eurozóny a prevody s menovou konverziou. ČSOB upozorňuje, že ak klient zadá takýto príkaz v posledný deň roka, doručenie peňazí môže nastať až 5. januára 2026. Pri zahraničných platbách zadaných 30. decembra je štandardom pripísanie až 2. januára, a to aj v prípade, že ide o online príkaz.
Z pohľadu firiem a podnikateľov je dôležité sledovať aj termíny SEPA inkasa. Slovenská sporiteľňa pripomína, že inkasné príkazy so splatnosťou na Silvestra treba doručiť už 30. decembra do dopoludnia, pričom inkasá so splatnosťou 1. januára banka automaticky presunie na najbližší pracovný deň.
Skrátené pobočky, bankomaty bez obmedzení
Banky sa zhodujú, že počas sviatkov budú pobočky fungovať v obmedzenom režime. Na Štedrý deň, počas vianočných sviatkov a na Nový rok ostanú zatvorené, na Silvestra budú otvorené spravidla len do 12. hodiny. Zároveň však platí, že bankomaty a digitálne kanály zostávajú plne funkčné.
Slovenská sporiteľňa zároveň upozorňuje na zmenu, ktorá príde od 1. januára 2026. Od tohto dátumu už nebude možné zadávať platobné príkazy cez bankomaty a klienti budú musieť na tento účel využívať elektronické bankovníctvo.
Plánovanie ušetrí nervy aj peniaze
Najväčším rizikom na konci roka nie je technický výpadok, ale zlé načasovanie. Kto si platby naplánuje vopred a využije vhodný typ prevodu, vyhne sa oneskoreniam aj nepríjemným prekvapeniam v novoročných výpisoch.
Platí to pre domácnosti, firmy aj podnikateľov, pre ktorých môže niekoľkodňový sklz znamenať nielen administratívne komplikácie, ale aj finančné sankcie.