Majetok slovenských boháčov rastie najrýchlejším tempom v histórii. Milionári veria akciám, zlatu aj bitcoinu

Bohatstvo slovenských aj českých dolárových milionárov rastie najrýchlejším tempom v histórii meraní Wealth Reportu J&T Banky. Majetok sa im už tretí rok po sebe zhodnocuje dvojciferným tempom, čo podľa vyjadrení spoločnosti odráža nielen priaznivé trhové podmienky, ale najmä rast profesionalizácie v správe majetku.
Optimistickejší českí investori
„Rekordný rast nie je výsledkom šťastia, ale schopnosti čítať trh, diverzifikovať a nebáť sa nových foriem investovania,“ povedala riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková. Spoločným menovateľom investorov v oboch krajinách je disciplinovaný prístup, dlhodobé strategické plánovanie a posilnená dôvera v akciové trhy a private equity.
Napriek podobným výsledkom však nálada investorov nie je rovnaká. Slovenskí milionári vnímajú ekonomický vývoj zdržanlivejšie a upozorňujú na potrebu stabilného podnikateľského prostredia a predvídateľných pravidiel.
Českí investori sú optimistickejší vďaka nižším úrokovým sadzbám aj rýchlejšiemu oživeniu domácej ekonomiky. Obidve skupiny sa však zhodujú, že rast bohatstva je výsledkom disciplíny, zvýšenej diverzifikácie a schopnosti nájsť nové príležitosti aj v čase geopolitických a hospodárskych neistôt.
Kryptoaktíva a klasická poistka
Zmenou prechádza štruktúra portfólií. Hoci podnikanie zostáva hlavným zdrojom bohatstva, jeho podiel na raste majetku klesol pod polovicu. Väčšiu váhu získali akcie a private equity, najmä vďaka priaznivým výnosom a nižšej volatilite mimo verejných trhov.
Dôvera v private equity medziročne posilnila o 15–16 percentuálnych bodov a v Česku sa po prvý raz stala najpreferovanejším nástrojom z hľadiska očakávaného zhodnotenia. Naopak, atraktivita korporátnych dlhopisov klesá, pretože uvoľňovanie menovej politiky znižuje ich výnosy a zhoršuje pomer rizika a výnosu.
V prostredí geopolitických rizík a rastúcich dlhov vyspelých krajín sa pozornosť milionárov opätovne obracia k zlatu a bitcoinu. Obe aktíva profitujú z obáv zo znehodnocovania mien. Kým zlato vnímajú ako klasickú poistku, bitcoin časť investorov, najmä mladších, považuje za modernú alternatívu uchovania hodnoty.
Európa potrebuje zásadné zmeny
Napriek tomu zostáva prítomnosť kryptomien v portfóliách obmedzená, pričom väčšina milionárov si zachováva voči kryptoaktívam odstup. Nehnuteľnosti tradične zostávajú stabilným pilierom portfólií. Najväčšej obľube sa tešia rezidenčné projekty a stavebné pozemky, podporené rastom miezd a poklesom úrokových sadzieb.
Na Slovensku však investori poukazujú na to, že dnešné stavebné konanie je brzdou rozvoja. Takmer 90 % slovenských milionárov tvrdí, že reforma stavebného zákona by zlepšila situáciu na trhu a urýchlila výstavbu. Naopak, komerčný realitný segment stráca lesk pre zhoršujúce sa podnikateľské prostredie a vyššiu legislatívnu neistotu.
Hoci nálady v oboch krajinách sa odlišujú, smerovanie je spoločné, a to že investori veria v rast a pripravujú sa naň strategicky. Českí milionári ho očakávajú rýchlejší, kým Slováci častejšie hľadajú príležitosti mimo domáceho prostredia. Spája ich však presvedčenie, že Európa potrebuje zásadné zmeny, aby nestratila konkurencieschopnosť.
Budúcnosť Európy v posilnení trhu
„Milionári sa nesústredia len na rast majetku, ale čoraz viac na prostredie, v ktorom ho tvoria. Bez stabilných a predvídateľných pravidiel pre podnikanie sa potenciál rastu rýchlo vyčerpá,“ skonštatovala Macaláková.
Vyše dve tretiny milionárov v regióne vidia budúcnosť Európy v posilnení trhu, technologického pokroku a inovácií. Kritizujú prebytočnú reguláciu a slabý ekonomický rast v porovnaní s USA a Áziou.
Od európskych politikov očakávajú reformy, ktoré uvoľnia priestor pre agilnejšie podnikanie, efektívnejšie využívanie kapitálu a podporu rizikového kapitálu. Ich hlas je tak zároveň aj tlakom na systémové zmeny, ktoré majú potenciál vrátiť Európe konkurencieschopnosť a dlhodobú prosperitu.