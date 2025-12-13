Akcie na oboch stranách Atlantiku oslabili, trhy sa vyhýbajú výrazným stávkam

Akciové trhy na oboch stranách Atlantiku v piatok prevažne oslabili, keď investori pristúpili k výberu ziskov po tohtotýždňovom znížení úrokových sadzieb americkým Federálnym rezervným systémom (Fed). Analytici uviedli, že trhy sa zatiaľ vyhýbajú výrazným stávkam na ďalší vývoj sadzieb v USA pre nejasný výhľad inflácie a trhu práce.
Európske aj ázijské burzy spočiatku nasledovali rekordné štvrtkové zisky Wall Street, no neskôr sa preklopili do mínusu po zhoršení nálady v New Yorku. K obratu prispeli aj obavy z príliš vysokého ocenenia technologických akcií. Pozornosť investorov sa presúva k budúcotýždňovému zverejneniu údajov o zamestnanosti v USA, ktoré by mohli naznačiť ďalšie kroky Fedu v budúcom roku.
Všetky tri hlavné americké indexy v piatok klesli, pričom technologický Nasdaq sa prepadol o 1,7 %. Londýnska burza zaostala za zvyškom Európy po tom, čo oficiálne údaje ukázali nečakaný októbrový pokles britskej ekonomiky. Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, si pohoršila o 0,3 % na 61,12 USD za barel.