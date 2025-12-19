Ázijské trhy rastú, keďže inflácia v USA sa zmierňuje. Micron upokojuje obavy v technologickom sektore

Po náročnom týždni pre globálne akciové trhy sa situácia zlepšila po tom, čo inflácia v USA v novembri klesla na najnižšiu úroveň od júla a výrazne pod očakávania analytikov.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Processor chip on circuit board with copy space for design
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ostatný svet Aktuality Nezaradené z lokality Ostatný svet

Ázijské trhy v piatok posilnili po tom, čo údaje o inflácii v USA boli nižšie, než sa očakávalo, čo zvýšilo nádeje na ďalšie zníženie úrokových sadzieb už na budúci mesiac. Solídne výsledky čipovej spoločnosti Micron zároveň upokojili obavy z možnej bubliny v technologickom sektore.

Po náročnom týždni pre globálne akciové trhy sa situácia zlepšila po tom, čo inflácia v USA v novembri klesla na najnižšiu úroveň od júla a výrazne pod očakávania analytikov. Tento údaj priniesol nádej na zníženie sadzieb, hoci trhy teraz vidia len 20-percentnú pravdepodobnosť januárového zníženia, pričom do konca roka 2026 očakávajú dve zníženia.

Analytici z Bank of America však varovali, že údaje môžu byť skreslené v dôsledku najdlhšieho vládneho „shutdownu“ v USA, ktorý skončil v polovici novembra, a odporúčajú ich brať „s veľkou rezervou“.

Napriek tomu správy pomohli posilniť všetky tri hlavné indexy na Wall Street, ktoré v ostatných týždňoch čelili tlaku pre otázky týkajúce sa návratnosti investícií do umelej inteligencie. Obavy z bubliny v technologickom sektore však zmiernili štvrtkové vynikajúce výsledky spoločnosti Micron Technology, ktorá oznámila takmer trojnásobný nárast kvartálneho zisku na 5,2 miliardy dolárov a pozitívny výhľad na nasledujúce tri mesiace.

Pozitívny vývoj na Wall Street sa prejavil aj v Ázii, kde rástli trhy v Hongkongu, Šanghaji, Sydney, Soule, Singapure, Tchaj-peji, Bombaji, Bangkoku a Wellingtone. V Tokiu index Nikkei 225 vzrástol o 1,2 percenta po tom, čo Bank of Japan zvýšila úrokové sadzby na najvyššiu úroveň od roku 1995.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, si pohoršila o 0,2 % na 59,68 USD za barel.

Okruhy tém: Americký akciový trh Ázijské akciové trhy Ropa
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk