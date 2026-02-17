Investori môžu ľahko spadnúť do daňovej pasce, neznalosť zákonov môže stáť stovky eur

Výnosy z investícií nie sú len príjemným bonusom k zhodnotenému kapitálu, ale aj predmetom zdanenia. S blížiacim sa termínom podávania daňových priznaní sa preto do popredia dostáva otázka, ako správne zdaniť zisky z akcií, dlhopisov, podielových fondov, ETF, zmeniek či dividend. Odborníci z investičnej spoločnosti Across Private Investments upozorňujú, že pri rozhodovaní o investíciách by mali investori zohľadniť nielen výnosový potenciál a riziko, ale aj aktuálne daňové pravidlá.
Do hry vstupuje zákon o zdravotnom poistení
Na Slovensku sa zdaňovanie investičných výnosov riadi zákonom o dani z príjmov, no v niektorých prípadoch vstupuje do hry aj zákon o zdravotnom poistení. Niektoré typy výnosov za rok 2025 totiž podliehajú aj 15-percentnému zdravotnému odvodu, pričom od roku 2026 sa táto sadzba zvýši na 16 percent.
Samotné príjmy z investícií sa za rok 2025 vo všeobecnosti zdaňujú sadzbou 19 percent, respektíve 25 percent v závislosti od výšky základu dane. Od roku 2026 sa však horná marginálna sadzba môže vyšplhať až na 35 percent, čo zvyšuje význam daňového plánovania.
Osobitný režim platí pre dividendy. Tie, ktoré vyplácajú slovenské spoločnosti zo ziskov vytvorených po roku 2017, podliehajú zrážkovej dani a už sa neuvádzajú v daňovom priznaní. Od roku 2026 sa však vo výkazoch o zrážkovej dani budú uvádzať aj informácie o príjemcoch týchto príjmov. Pri dividendách zo zahraničia závisí sadzba od obdobia, z ktorého zisk pochádza. Môže ísť o 7 alebo 10 percent.
Jednotné pravidlo však pre všetky investície neexistuje. Rozhodujúci je typ aktíva, dĺžka držby, postavenie investora, ale aj domicil emitenta či samotná povaha výnosu.
Treba poznať aktuálne pravidlá
„Zdaňovanie investícií sa priebežne mení a vyvíja. Investor, ktorý nepozná aktuálne pravidlá, môže zbytočne zaplatiť viac, než je potrebné, alebo naopak odviesť daň nesprávne, čo môže viesť k nepríjemným komplikáciám. Preto odporúčame, aby si investori vopred preverili nielen platné daňové sadzby, ale aj spôsob zdaňovania výnosov vo svojom konkrétnom prípade, s ohľadom na štruktúru portfólia aj ďalšie individuálne okolnosti. Ak sa chcú vyhnúť zbytočne vysokému daňovému zaťaženiu a zároveň mať istotu, že si splnili všetky povinnosti správne, vhodným riešením je konzultácia s daňovým odborníkom so zameraním na zdaňovanie investícií,“ radí Andrej Rajčány z Across Private Investments.
Z pohľadu optimalizácie zohráva významnú úlohu dĺžka držby cenných papierov. Pri splnení zákonných podmienok môže byť predaj cenných papierov držaných viac ako jeden rok, ak sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, oslobodený od dane z príjmu. Práve dlhodobé investovanie sa tak javí ako jeden z najefektívnejších spôsobov, ako minimalizovať daňové zaťaženie kapitálových ziskov.
Ide o komplexný proces
V praxi ide často o investície do ETF alebo ich ekvivalentov, ktoré umožňujú nepriamu expozíciu voči akciovým indexom, komoditám, drahým kovom či kryptomenám a zároveň môžu priniesť priaznivejší daňový režim než priame držanie podkladového aktíva.
Dôležité je tiež uvedomiť si, že nominálny výnos ešte neznamená čistý zisk. Po zohľadnení dane a prípadných odvodov môže byť reálny výnos výrazne nižší.
„Investovanie predstavuje komplexný proces, pri ktorom výber vhodných nástrojov nezávisí len od finančných cieľov a tolerancie rizika, ale aj od aktuálnych daňových pravidiel a premyslenej stratégie daňového plánovania. Ak chce investor maximalizovať profit, mal by všetky tieto faktory zohľadniť už pri samotnom rozhodovaní a skladbe portfólia. Zodpovedný prístup k investovaniu sa totiž netýka iba správy kapitálu, ale aj riadneho plnenia daňových povinností,“ dodáva portfólio manažér Across Private Investments Dominik Hapl.