Digitálne zruční, no finančne negramotní. Impulzívne investovanie v online svete znižuje dlhodobé zisky

Európania sú dnes technicky pripravení investovať online, no ich finančné znalosti s týmto tempom nestíhajú. Digitálne prostredie ponúka rýchlosť, jednoduchosť a nepretržitý prístup k financiám, no práve tieto výhody sa môžu pri investovaní obrátiť proti bežným ľuďom.
Dáta Eurobarometra ukazujú, že až 88 % Slovákov sa cíti komfortne pri používaní digitálnych technológií na správu financií, no vysokú úroveň finančných znalostí má len 27 % populácie. Podľa investičnej spoločnosti Finax tento nesúlad zvyšuje riziko impulzívnych rozhodnutí a znižuje dlhodobé výnosy investorov.
Stačí iba niekoľko kliknutí
Digitálne finančné správanie sa podľa údajov Európskej centrálnej banky čoraz viac presúva do online prostredia, kde dominujú okamžité transakcie, rýchla spätná väzba a nepretržitá dostupnosť účtov. Model, ktorý bol pôvodne navrhnutý pre platby, sa prirodzene preniesol aj do investovania, hoci investičné rozhodnutia si vyžadujú úplne iné tempo a mieru rozvahy.
Väčšina ľudí sa navyše v oblasti financií necíti dostatočne sebavedomo, má problém správne vyhodnocovať riziko a orientovať sa v zložitejších produktoch. Výsledkom je správanie, ktoré môže byť pre drobných investorov nevýhodné.
Dlhopisy lákajú stabilným výnosom, v hľadáčiku investorov zostanú aj v tomto roku
Digitalizácia výrazne znížila bariéry vstupu na investičné trhy. To, čo kedysi trvalo dni a vyžadovalo osobné konzultácie, je dnes otázkou niekoľkých kliknutí v mobilnej aplikácii. Práve kombinácia vysokej digitálnej zručnosti a nízkej finančnej gramotnosti však podľa odborníkov vytvára nebezpečnú nerovnováhu.
„Vo svete investovania môže byť výsledkom tejto disproporcie impulzívne nakupovanie aktív v reakcii na krátkodobé trhové pohyby, nadmerné obchodovanie namiesto dlhodobého investovania, či rýchle rozhodnutia pod vplyvom emócií bez dostatočného zváženia rizík. Časté obchodovanie nie je optimálne pre dlhodobé výsledky,“ upozorňuje Linda Gáliková zo spoločnosti Finax.
Vyššia pravdepodobnosť chýb
Digitálne rozhrania síce robia investovanie dostupnejším, no zároveň skracujú čas medzi vonkajším podnetom a finančným rozhodnutím na minimum. To zvyšuje pravdepodobnosť chýb, najmä ak sa investori snažia reagovať na krátkodobé výkyvy trhu alebo „trafiť“ víťazné akcie. Podľa Gálikovej je preto dôležité držať sa stratégie, nepodliehať emóciám a staviť na diverzifikáciu a dlhodobý horizont. „Pre bežného človeka je vhodnejšie investovať do pasívnych indexových ETF fondov,“ dodáva.
Zaujímavým paradoxom zostáva aj dôvera v tradičné finančné inštitúcie. Podľa Eurobarometra dôveruje investičnému poradenstvu od banky alebo poisťovne 43 % Slovákov, hoci v sprostredkovanom modeli si klient často neuvedomuje, v čí prospech je odporúčanie formulované.
V digitálnom svete podľa Finaxu nestačí byť len technicky zdatný. Bez dostatočnej finančnej gramotnosti sa rýchlosť a jednoduchosť môžu stať zdrojom zbytočných rizík, zatiaľ čo dlhodobé pasívne investovanie ponúka cestu k stabilnejšiemu zhodnocovaniu majetku.