Investori budú musieť byť v roku 2026 trpezliví, impulzívnosť je podľa odborníkov tradičnou chybou

Rok 2026 by mal po mimoriadne turbulentnom období priniesť investorom viac stability, no zároveň aj nové výzvy. Analytici sa zhodujú, že globálne ekonomiky budú rásť pomalšie než v roku 2025, inflácia sa bude približovať k cieľovým úrovniam a úrokové sadzby sa začnú postupne posúvať smerom nadol, najmä v USA. Tento posun môže zásadne zmeniť rozloženie síl na finančných trhoch a odmeniť aktíva, ktoré v predchádzajúcich rokoch zostávali v tieni technologických gigantov.
Podľa investičného analytika spoločnosti FinGO.skMatúša Čarného by mal rok 2026 priniesť širší rast firemných ziskov aj mimo úzkej skupiny technologických lídrov. Stabilizáciu globálneho dopytu má podporiť najmä očakávané oživenie čínskej ekonomiky vďaka fiškálnym stimulom.
AI zostáva v pozornosti
Klesajúce úrokové sadzby by zároveň mohli pomôcť menším a stredne veľkým spoločnostiam, ktorých akcie boli doteraz brzdené vysokými nákladmi na financovanie. Rovnaký trend by mal podporiť aj dlhopisy s dlhšou splatnosťou, ktorých ceny zvyknú pri poklese sadzieb rásť.
V centre pozornosti zostáva umelá inteligencia, no jej úloha sa mení. Kým v uplynulých rokoch dominovali trhom veľké technologické mená, tempo ich rastu by sa malo normalizovať. Analytik FinGO.sk upozorňuje, že súčasnú situáciu nemožno prirovnávať k dotcom bubline z roku 2000.
„Lídri v oblasti umelej inteligencie dnes negenerujú len sľuby, ale aj masívne zisky a disponujú vysokými hotovostnými rezervami,“ konštatuje. Zároveň však dodáva, že presun kapitálu k lacnejším a cyklickejším aktívam môže v roku 2026 priniesť lepší pomer rizika a výnosu než pokračovanie stávok na drahé technologické tituly.
Opatrnejší tón volí spoločnosť Across Private Investments. Jej analytici upozorňujú, že akcie, ktoré nesú iba „nálepku AI“ bez reálneho cash-flow, môžu po období eufórie čeliť výraznej korekcii. „Po nej budú držať hodnotu skôr firmy so skutočnými ziskami, zatiaľ čo špekulatívne AI projekty môžu stratiť veľkú časť hodnoty,“ uvádza spoločnosť.
Investori budú čeliť domácim výzvam
Podľa hlavného analytika Across Private InvestmentsDominika Hapla budú slovenskí investori navyše čeliť aj domácim výzvam. Tretí konsolidačný balíček a spomalenie rastu HDP môžu obmedziť schopnosť domácností vytvárať úspory, čo ich môže tlačiť k hľadaniu výnosov vo viac rizikových aktívach. „Slovenskí investori budú musieť loviť výnosy vo viac rizikových vodách, aby sa ochránili pred znehodnotením úspor,“ upozorňuje Hapl.
Viac optimizmu vnáša do európskeho pohľadu investičná spoločnosť Amundi. Podľa jej Country Managera na Slovensku Miroslava Ovčarika môže Európa v roku 2026 získať novú dynamiku vďaka reformám a vyšším investíciám do infraštruktúry a obrany.
„V takýchto podmienkach je dôležité pracovať so širšou diverzifikáciou a uvažovať aj o segmentoch, ktoré dopĺňajú tradičné triedy aktív, ako private equity, private credit či infraštruktúrne projekty,“ hovorí Ovčarik. Amundi sa zároveň prikláňa k mierne pro-rizikovému postoju, ak sa globálna ekonomika vyhne recesii, a odporúča kombinovať defenzívne aj cyklické sektory, ako aj reálne aktíva a komodity vrátane zlata.
Dôležitá je aj psychológia
Popri makroekonomických trendoch však o úspechu investorov rozhoduje aj psychológia. Swiss Life Select Slovensko upozorňuje, že mnohé investičné zlyhania nepramenia z nesprávneho výberu aktív, ale z behaviorálnych chýb. Prílišné sebavedomie, inštinkt stáda, strach zo strát či preceňovanie nedávnych udalostí vedú investorov k impulzívnym rozhodnutiam, ktoré dlhodobo znižujú výnosy.
Výskumy behaviorálnej ekonómie opakovane potvrdzujú, že snaha časovať trh alebo podliehať mediálnemu hluku má horšie výsledky než disciplinované a pravidelné investovanie.
V tomto kontexte sa pohľady analytikov zbiehajú. Bez ohľadu na to, či pôjde o akcie menších firiem, dlhopisy, AI alebo rozvíjajúce sa trhy, základom úspechu v roku 2026 ostáva diverzifikácia, dlhodobý horizont a odolnosť voči emóciám. Trhy síce ponúknu nové príležitosti, no už nebudú odpúšťať chyby tak ľahko ako v časoch lacných peňazí. Rok 2026 tak môže byť rokom, v ktorom sa od seba definitívne oddelia investori hľadajúci rýchlu eufóriu a tí, ktorí systematicky budujú majetok.