Slovenská sporiteľňa vsádza na mobil a mladých. Do roku 2026 vstupuje s úpravou cenníka

Slovenská sporiteľňa od januára 2026 zásadne mení svoj sadzobník a vysiela tým jasný signál, kam chce smerovať svoje služby. Úpravy sa dotknú prakticky všetkých oblastí. Od bežných účtov a kariet, cez platby až po investovanie.
Banka zmeny komunikuje ako reakciu na rastúce bezpečnostné nároky a posun klientov k digitálnym riešeniam, ktoré majú postupne nahradiť tradičné bankové návyky.
Mladí klienti ako víťazi zmien
Najvýraznejšie pozitívne zmeny pocítia mladí ľudia. Každý klient do 26 rokov získa účet bez poplatku a bez akýchkoľvek podmienok. Nebude sa už skúmať, či študuje, pracuje ani či spĺňa podmienky vernostných programov.
Banka si týmto krokom chce upevňovať pozíciu medzi mladou generáciou, pre ktorú sa bezplatný účet stáva prakticky štandardom.
Bez poplatku, ale za určitých okolností
Pre klientov vo veku od 27 do 61 rokov sa však logika bezplatného účtu mení. Slovenská sporiteľňa prestáva zvýhodňovať klasické platenie plastovou debetnou kartou. Aby si klient zachoval nulový mesačný poplatok, bude musieť aktívne využívať digitálne platby. Či už kartou uloženou v mobile, hodinkách alebo náramku, prípadne plastovou kreditnou kartou.
Mesačný objem týchto platieb musí dosiahnuť aspoň 450 eur a zároveň je potrebné realizovať tri pravidelné platby z účtu. Výnimku majú klienti nad 62 rokov, ktorým sa naďalej započítajú aj platby klasickou debetnou kartou.
Banka týmto krokom cielene mení správanie klientov. Digitálne platby považuje za bezpečnejšie, keďže mobilné zariadenia chránia biometrické údaje alebo bezpečnostné kódy.
Virtuálne karty zdarma, plast za poplatok
Zmeny sa výrazne dotknú aj samotných kariet. Virtuálne karty zostávajú bez poplatku a po novom budú dostupné už pre 15-ročných klientov. Ku každému účtu bude možné mať až tri takéto karty.
Naopak, vydanie alebo výmena plastovej debetnej karty sa od apríla 2026 spoplatní sumou 10 eur. Výnimku budú mať seniori nad 62 rokov, najmladší klienti a vybrané typy účtov.
Banka zároveň predlžuje životnosť nových kariet na päť rokov a ruší doterajšie výnimky pri poškodení. Za výmenu karty sa bude platiť vždy, bez ohľadu na to, či klient bežne platí mobilom.
Platby rýchlejšie a lacnejšie
Pozitívnou správou pre klientov je výrazné zlacnenie a zrýchlenie platieb. Urgentné SEPA prevody zadávané cez internetbanking George budú prakticky bezplatné a výrazne klesnú aj poplatky v pobočkách. Zároveň sa skracuje čas spracovania bežných prevodov.
Ak klient zadá platbu do skorého popoludnia, príjemca ju môže dostať ešte v ten istý deň. Banka zároveň úplne ruší možnosť zadávať platobné príkazy cez bankomaty.
Podobná filozofia sa uplatní aj pri zahraničných platbách. Zjednodušuje sa cenník, rušia sa vysoké príplatky za urgentnosť a zrýchľuje sa spracovanie cezhraničných transakcií bez ohľadu na ich výšku.
Jednoduchšie investovanie, vyššie poplatky za niektoré služby
Úpravy sa dotknú aj investičných služieb. Poplatky za obchodovanie s cennými papiermi sa po novom riadia výlučne objemom investície, nie typom produktu.
Menším investorom síce zostáva percentuálne vyšší poplatok, no pri vyšších sumách náklady klesajú.
Na druhej strane, banka zvyšuje poplatok za úschovu zlatých odliatkov a zdražuje aj niektoré administratívne úkony, najmä v dôsledku vyššej DPH.
Prečo banky menia cenníky
Zmeny v sadzobníkoch bánk nie sú náhodné. Stoja za nimi rastúce náklady na bezpečnosť, tlak na digitalizáciu, regulácie aj snaha presmerovať klientov k efektívnejším a lacnejším formám obsluhy.
Slovenská sporiteľňa jasne ukazuje, že budúcnosť vidí v mobilných platbách, online službách a menšej závislosti od hotovosti a plastových kariet. Klienti, ktorí sa tomuto trendu prispôsobia, môžu na zmenách ušetriť. Tí, ktorí zostanú pri starých návykoch, si za komfort tradície priplatia.