Investičný trojuholník (video)

Často v týchto videách hovorím o tom, že jediná možnosť ako poraziť vysokú infláciu je nenechať svoje peniaze len tak ležať v matraci a investovať.

Iste, s investovaním je spojené riziko, to ale so všetkým, čo v živote robíme. Ide o to správne riadiť riziká a minimalizovať šancu, že o peniaze prídeme a maximalizovať šancu, že zarobíme. Dôležité kritérium pri tom, keď sa snažíme manažovať riziká je to, ako sme informovaní a finančne gramotní.

V sérií videí sa teda budem venovať investíciám, od základných pojmov, ktoré by mal poznať každý investor, cez rôzne investičné stratégie, až po samotné investičné možnosti a jednotlivé podkladové aktíva, ktoré môžu byť zaujímavé.

Začneme investičným trojuholníkom, ktorý sa v ekonomických učebniciach označuje aj ako magický trojuholník. Predstavuje tri parametre, ktoré zvažujeme pri každej investícií.

Výnos: Percentuálne vyjadrenie toho, koľko sme na danej investícií zarobili alebo môžeme zarobiť. Tento parameter sleduje každý investor asi najviac, pretože zarobiť je pri investíciách to najdôležitejšie. Riziko: Každý chceme na investícií samozrejme zarobiť, no ako vieme s každou investíciou sa spája aj určitá miera rizika. Tento parameter je teda tiež veľmi dôležitý, pretože nikto nechceme podstupovať nejaké veľké riziko. Likvidita: Teda schopnosť investície premeniť sa na peniaze, ktoré máme k dispozícií. Tento parameter je pre nás tiež dôležitý, pretože môžeme mať aj extrémne výnosnú investíciu, no pokiaľ ju nevieme odpredať a premeniť na hotovosť, ostane nám len nezrealizovaný zisk.

Ideálna investícia by teda bola extrémne výnosná, s malou mierou rizika a s vysokou likviditou – ideálna investícia žiaľ neexistuje a musíme si jednoducho uvedomiť, že ak sa rozhodneme maximalizovať jeden z tých troch parametrov, budeme sa musieť “vzdať” jedného alebo aj oboch zvyšných.

Uveďme si nejaké príklady:

Ak sa rozhodneme vložiť svoje peniaze na bežný účet v banke tak v podstate nepodstupujeme žiadne riziko, pretože naše vklady sú do výšky 100-tisíc eur chránené štátom. Miera likvidity je tiež veľmi dobrá pretože si môžeme svoje peniaze kedykoľvek vybrať. Musíme sa ale zmieriť s tým, že výnos tu bude len veľmi malý alebo aj žiadny.

Ak si zainvestujeme peniaze do nejakého akciového indexu alebo do jednotlivých akcií spoločností, tak je predpoklad, že výnos na tejto investícií bude veľmi pekný, pretože akcie sú dlhodobo výnosná investícia a miera likvidity je tiež prijateľná, pretože tieto akcie môžem kedykoľvek odpredať a dostať za ne peniaze. No podstupujeme aj väčšie riziko.

Ak vložíme peniaze do 10-ročných amerických dlhopisov tak miera rizika je relatívne malá pretože to, že americká vláda splní svoj prísľub a peniaze nám vyplatí je veľká. Výnos na takejto investícií bude vyšší, ako na sporiacich a bežných účtoch, ale nižší ako napr. pri akciách. Bude taký priemerný, no ale miera likvidity je ale celkom zlá, pretože musíme čakať 10 rokov kým z dlhopisu budeme vedieť urobiť peniaze.

Investičný trojuholník je teda dobrý nástroj na také prvotné vyhodnotenie každej investície a môže nám pomôcť v rozhodovaní, či o danej investícií budeme ďalej premýšľať alebo nie.

