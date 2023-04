Recesia nám klope na dvere, dobré časy netrvajú večne

Početné ekonomické teórie sa pokúšajú vysvetliť, prečo a ako sa ekonomika dostáva do recesie. Niektorí ekonómovia sa zameriavajú na ekonomické zmeny vrátane štrukturálnych zmien v odvetviach.

Od Veľkej hospodárskej krízy v roku 1929 vlády na celom svete prijali fiškálnu a menovú politiku, aby mohli obmedziť riziká vzniku recesie, prípadne aby sa recesia ešte viac nezhoršila. Pomôže to však? Alebo, ako by sme sa mali pred recesiou chrániť?

Recesiu zvyčajne môžeme definovať ako pokles HDP počas dvoch trojmesačných období, alebo štvrťrokov za sebou. Mnohí ekonómovia očakávajú jej príchod už dlhé mesiace, no či bude krátka alebo dlhá, je na dlhú diskusiu.

Dobré časy netrvajú večne

V období rastu sa nám zdá skvelé dopriať si všetko, čo máme radi. Nemyslíme často na to, že niekedy môže prísť aj niečo horšie.

Len si porovnajme tie mesiace, kedy banky mali snahu vnuknúť úrokové pôžičky takmer na nule, lacné potraviny, nafta či benzín. Existuje viac pracovných miest, spoločnosti sú ziskovejšie a môžu viac platiť zamestnancom a akcionárom.

Vyššie mzdy a väčšie zisky v rastúcej ekonomike tiež generujú viac peňazí pre vládu na daniach. Málokto si uvedomoval, že sa tento trend môže v priebehu pár týždňov otočiť. A tak sa aj stalo.

Vyššia inflácia je jedným z hlavných dôvodov, prečo má svetová ekonomika problémy. Globálne ceny potravín a energií prudko vzrástli, keďže vojna na Ukrajine viedla k zníženiu dávok plodín a prinútila Západ, aby sa vzdialil od ruských fosílnych palív.

Dnes tu máme energetickú a potravinovú krízu či rastúce úrokové sadzby. Zaznamenali sme aj nižší dopyt po rôznych produktoch a službách, čo spôsobuje komplikácie mnohým firmám. Nižší dopyt sa prejavuje aj po nehnuteľnostiach, čo spôsobuje zase pokles cien.

Nezamestnanosť na vzostupe

Môžeme ešte očakávať vyššiu nezamestnanosť? Aj keď sa to ťažšie číta, určite áno. Poklesy ekonomického výkonu a zamestnanosti, ktoré recesie spôsobujú, sa môžu neustále opakovať.

Klesajúci spotrebiteľský dopyt môže napríklad podnietiť firmy k prepúšťaniu zamestnancov, čo ovplyvňuje kúpnu silu spotrebiteľov a to môže ešte viac oslabiť spotrebiteľský dopyt.

Nezamestnanosť dokonca ostáva vysoká aj počas ekonomického oživenia, takže počiatočné štádiá oživenia môžu mnohým pripomínať pokračujúcu recesiu.

Fed a úrokové sadzby

Je nám viac než jasné, že aj dobré časy musia raz skončiť, aby mohli nastať tie horšie a opačne. Nulové úrokové sadzby nám spôsobili vysokú infláciu, na ktorú musel Federálny rezervný systéme (Fed) reagovať. Je iróniou, že Fed spomaľuje ekonomiku po tom, čo prišiel na pomoc v posledných dvoch hospodárskych poklesoch.

Počas krízového obdobia sa ťažko hľadá vinník, ktorý môže za zlyhávajúci systém. Krachujúce banky, ktorým dávajú náplaste na záchranu, je len dočasný stav, ktorý je absolútne neriešiteľný a vyvoláva v ľuďoch strach a paniku z nadchádzajúceho obdobia.

Aj napriek tomu všetkému, centrálne banky pokračujú vo svojej reštriktívnej menovej politike a pravidelne dvíhajú úrokové sadzby s cieľom vyhrať boj s infláciou. Keďže cieľom je dosiahnuť dvojpercentnú výšku inflácie, recesia je s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnutná.

Ako sa pred recesiou zabezpečiť

Dá sa vôbec pred recesiou zabezpečiť? Ak sa človek zaujíma o globálne dianie, má vedomosti o tom, ako funguje bankový sektor, úroky, inflácia a vie rozpoznať, v ktorom cykle sa nachádzame, dokáže predvídať aj takéto obdobie.

Už v roku 2020, keď sa Fed snažil zachrániť ekonomiku a znížil úrokové sadzby na nulu, sme mohli tušiť, že tento krok pošle infláciu ešte vyššie. Dnes sa nachádzame v kríze, ktorá nám spôsobuje negatívne dôsledky. Uvedomelý človek sa môže pred recesiou zabezpečiť už pár rokov pred tým, ako vôbec nejaká kríza začne.

Ak si plánujeme odkladať finančné prostriedky na „horšie časy”, musíme si v prvom rade uvedomiť, že peniaze „pod vankúšom” strácajú hodnotu. Najlepším možným spôsobom preto je vytvoriť si vlastnú stratégiu, podľa ktorej sa budeme riadiť.

Môžeme si napríklad:

Vytvoriť núdzový fond , z ktorého môžeme ťažiť už v prípade, ak nastanú prvé príznaky nestabilnej ekonomiky. Finančné prostriedky uschované „pod vankúšom” nie je zlá voľba v prípadoch ak vám začnú banky krachovať, ako to vidíme aj dnes. Mnohí si dlhodobo aj na úkor inflácie odkladajú peniaze z toho dôvodu, že nejde o vysoké peňažné prostriedky, ktoré by mohli investovať iným spôsobom.

, z ktorého môžeme ťažiť už v prípade, ak nastanú prvé príznaky nestabilnej ekonomiky. Finančné prostriedky uschované „pod vankúšom” nie je zlá voľba v prípadoch ak vám začnú banky krachovať, ako to vidíme aj dnes. Mnohí si dlhodobo aj na úkor inflácie odkladajú peniaze z toho dôvodu, že nejde o vysoké peňažné prostriedky, ktoré by mohli investovať iným spôsobom. Investícia do nehnuteľností – Ak si môžeme v dobrých časoch dovoliť odložiť si vysoký obnos finančných prostriedkov, jeden z najlepších spôsobov ako sa ochrániť pred recesiou, je investícia do aktív. Môže ísť napríklad o nehnuteľnosť, ktorá sa v priebehu pár rokov zhodnotí a zabezpečí vám pasívny príjem napríklad z nájmu.

Ak si môžeme v dobrých časoch dovoliť odložiť si vysoký obnos finančných prostriedkov, jeden z najlepších spôsobov ako sa ochrániť pred recesiou, je investícia do aktív. Môže ísť napríklad o nehnuteľnosť, ktorá sa v priebehu pár rokov zhodnotí a zabezpečí vám pasívny príjem napríklad z nájmu. Investovať priebežne do akcií alebo kryptomien – Ak akciový trh klesá a väčšina panikári, pokračovať v investíciách sa môže zdať úplne nelogické. Musíme si však uvedomiť, že takéto výkyvy sú v rámci dlhodobej stratégie bežné a dejú sa pravidelne. Nemusíte investovať tisíce, aby vám v budúcnosti priniesli pekný obnos peňazí. Dôležitou súčasťou investícií je vzdelávanie, ktoré nám môže pomôcť investovať v správny čas do správnych aktív.

Svetlá budúcnosť bitcoinu

Aj keď dnes často počúvame o veľkej kríze a prichádzajúcej recesii, bitcoin tieto udalosti len posilňuje. Od svojho dna v novembri 2022 narástol o neuveriteľných 82 percent a vo svojom raste pokračuje. Nezastavila ho ani banková kríza a dokonca ani len žaloba mierená na najväčšiu kryptoburzu Binance.

Bitcoin síce prekvapuje mnoho investorov a fanúšikov, no netreba zabúdať na náhle negatívne fundamenty, ktoré vedia do vysokej miery ovplyvniť aj samotný bitcoin, čo môže spôsobiť nové minimá a pre investorov príležitosť nakúpiť ešte lacnejšie.

Spoľahnime sa na čas

Nedokážeme určiť presný vzorec, v ktorom momente recesia začína, no v prvom rade musí ísť o hlboký a trvalý pokles ekonomickej aktivity, aby sme ju mohli takto označiť.

Aj keď sa nám v niektorých prípadoch zdá, že prichádza koniec sveta, v skutočnosti je to cyklus, ktorý sa pravidelne opakuje.

Či sa recesie obávame alebo nie, investíciami nám môže pomôcť vybudovať si slušné finančné základy, z ktorých môžeme ťažiť bez ohľadu na to či sa ekonomike darí. Recesia nebude trvať večne a tí uvedomelí si budú môcť o pár rokov povedať, že to stálo za to.

