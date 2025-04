Slovenská ekonomika čelí výzvam, analytik hovorí o stagnácii v tieni nemeckého poklesu a obchodných vojen

Slovenská ekonomika sa v súčasnosti nachádza v zložitej situácii, keďže jej hlavný obchodný partner, Nemecko, čelí poklesu priemyselnej výroby od roku 2018.

Analytik Tatra banky Juraj Valachy na štvrtkovej biznis konferencii uviedol, že hoci Slovensko si drží svoju úroveň produkcie a neklesá spolu s nemeckým trhom, nerastie. „V tejto situácii, keď Nemecko klesá, je úspech, že stagnujeme a neklesáme s nimi,“ poznamenal Valachy.

Najpomalší ekonomický rast v rámci krajín V4

Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť zhruba o 2 %, čo je najpomalší rast v rámci krajín V4. Inflácia na Slovensku je vysoká, najmä v službách, a klesať bude pomaly. Tieto odhady sú v základnom scenári.

Valachy však upozorňuje na riziká spojené s obchodnými vojnami, najmä s USA. „Stále mám pocit, že Donald Trump riadi krajinu ako obchodnú firmu,“ skonštatoval Valachy.

Clá sa stávajú realitou

Výpočet ciel nedáva podľa jeho slov ekonomický zmysel, no clá sa stávajú realitou. Dopad na ekonomiku bude podľa analytika závisieť na veľkosti ciel uvalenej na tú ktorú krajinu, dôležitá bude aj veľkosť exportu do USA. Taktiež to bude závisieť aj na tom, či sú clá konečné alebo je možno o nich diskutovať a budú dočasné.

Taktiež či príjmy z ciel budú vrátené do ekonomiky, teda či to budú škrty v daniach, resp. rast výdavkov. Bude podľa Valachyho zásadné sledovať aj to, či tá ktorá krajina zavedie recipročné clá na dovoz z USA.

Národná banka Slovenska v najhoršom scenári predpokladá, že dopad ciel pre Slovensko by mohol znamenať pokles HDP o 2,7 % počas troch rokov a stratu 20-tisíc pracovných miest. Bude dôležité sledovať, či krajiny zavedú recipročné clá na dovoz z USA a ako budú príjmy z ciel vrátené do ekonomiky.