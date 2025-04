Transakčná daň je tu, každý desiaty živnostník či malý podnikateľ zvažuje ukončenie činnosti

Zhruba každý desiaty živnostník, malá alebo stredná firma spomína alebo vážne zvažuje ukončenie podnikania. Dôvodom je transakčná daň, ktorá vstúpila na Slovensku do platnosti.

Ďalších 21,1 percenta hovorí tejto alternatíve „možno“ s tým, že to bude záležať od vývoja situácie. Ukázal to marcový dotazníkový prieskum od spoločnosti MojeSidlo.sk, do ktorého sa zapojilo 504 podnikateľských subjektov.

Problémom nie je len samotná výška dane

„Pre mnohých podnikateľov nie je problémom len samotná výška dane, ale aj dodatočná administratívna záťaž, ktorá s ňou prichádza a predstavuje ďalšie náklady na čas a zdroje,“ uviedol Lukáš Adamec z MojeSidlo.sk.

Na druhej strane, viac ako tretina subjektov avizuje, že v podnikaní zostáva, ale bude musieť prehodnotiť svoje fungovanie. Jasné nie ukončeniu biznisu deklarovalo 33,2 percenta respondentov.

Predpokladané náklady na transakčnú daň

Z hľadiska predpokladaných nákladov na transakčnú daň je medzi živnostníkmi, malými a strednými podnikmi najpočetnejšia skupina, ktorá ich odhaduje na 200 až 500 eur ročne. Vyjadrilo sa tak 29 percent opýtaných. Náklady do tisíc eur avizuje 16 percent subjektov a do 5 000 eur 14,5 percenta ľudí. Spočítané náklady stále nemá 16,5 percenta podnikateľov.

Aj preto až 6 z 10 podnikateľských subjektov hovorí, že kvôli transakčnej dani bude musieť nejako šetriť. Najviac si to odnesie rozvoj firmy, ďalej mzdy a odmeny, počet zamestnancov, marketing a zamestnanecké benefity.

Väčšina podnikateľov rozumie tejto dani

„Výsledky nášho prieskumu naznačujú, že dosahy transakčnej dane a ďalších konsolidačných opatrení môžu mať výrazný vplyv na slovenské podnikateľské prostredie,“ tvrdí Adamec.

Aj keď je transakčná daň vnímaná negatívne, väčšina podnikateľov hovorí, že rozumie tejto dani aj jej dosahom. Až 40 percent oslovených dalo pri tejto otázke známku 1, čím vyjadrili, že transakčná daň je mi jasná.

Známku 5, teda vôbec jej nerozumejú, vybralo 15,3 percenta opýtaných. Až 69,1 percenta oslovených dalo konsolidačnému balíčku známku 5, a teda vnímajú to aké priveľkú záťaž pre firmy. Úplne pochopenie pre balíček, teda známku 1, uviedlo len 4,2 percenta firiem a živnostníkov.

Znepokojivý signál

Prieskum tiež ukázal, že takmer 40 percent živnostníkov, malých a stredných firiem zvažuje zmeny v štruktúre svojho podnikania v reakcii na novú transakčnú daň. Napríklad 14,1 percenta subjektov už aktívne hľadá možnosti optimalizácie vrátane zahraničných riešení, ďalších 24,9 percenta opýtaných začína tieto možnosti zvažovať.

„Toto je znepokojivý signál o vnímaní slovenského podnikateľského prostredia. Aj keď presun podnikania do zahraničia je komplexný proces a nie pre každého firmu je to reálne riešenie, samotný záujem o takéto kroky naznačuje, že mnohí podnikatelia hľadajú cesty, ako zmierniť dosahy novej dane,“ dodáva Adamec z MojeSidlo.sk.